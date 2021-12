Pepi Velasco presentó su preparación "Cállate y come" en plato roto y hasta tiró salsa en MasterChef

La actriz nacional Josefina Pepi Velasco (60), participante del programa culinario MasterChef (Canal 13), presentó este domingo su preparación ¡Cállate y come! en un plato roto y hasta lanzó salsa a la ropa de la chef Fernanda Fuentes.

El momento tuvo lugar como parte de una “performance” para mostrar su plato que, más tarde, debía ser evaluado también por los chefs Yann Yvin y Jorge Rausch.

Fue al llegar a la zona de degustación que la actriz, con lo que parecía ser una espátula, lanzó una salsa a su plato, ensuciando también a Fuentes quien rápidamente dio un paso atrás, gritando. “¡Ay, chucha. Pero Pepi!”, se escuchó. Más tarde, rompió una especie de cáscara sobre su preparación.

“¿Cómo se llama el plato?”, le preguntó Jorge. “Cállate y come”, respondió la intérprete.

Mientras el chef probaba su plato, la actriz preguntó “¿qué mierda pasa?” y luego lo llamó a no hablar, y pidió que pase el siguiente chef. “No perdamos tiempo, vamos”, emplazó.

A Yvin, en tanto, le dijo que su preparación era de papa y que si no le gusta, “mala pata, te lo comes no más”.

En el turno de la chef Fuentes, ésta le advirtió entre risas que tuviera cuidado, pues “a chora, chora y media”.

La divertida situación terminó con felicitaciones a la actriz por su preparación y su performance, que incluso ha sido difundida como un “momento de furia”.

Recordemos que en el episodio fue eliminada la presentadora Nataly Chilet, quien era una de las promesas para llegar a la final.

La periodista se enfrentó a otros cinco aspirantes en peligro: Tutú Vidaurre, Felipe Ríos, Pollo Castillo, Rodrigo “Gallina” Áviles y Gastón Bernardou.