Luego de una primera ronda ofreciendo platillos a los brasileros Thiago Cunha, Francini Amaral y Luciano “Maluco” Carduso, la guía del equipo azul, Carolina Bazán, fue la encargada de elegir cual fue el equipo que debía decirle adiós a uno de sus integrantes en el programa El Discípulo del Chef.

En la competencia de eliminación, el equipo verde y rojo debieron realizar preparaciones en greda. El equipo rojo presentó un pastel de papa de la mano de Vanesa Borghi y Marlen Olivari.

Al probar el platillo, la chef se vio sorprendida y elogió a las concursantes por la variación de los ingredientes y la textura del platillo.

Luego, la cocinera se dedicó a probar una milhoja de papas con manzana que preparó Patricio Sotomayor e Ignacio Garmendia. Sin embargo, no tuvieron la misma reacción de Bazán.

“Siento que está un poquitito pasado a mantequilla”, apuntó al probar el primer bocado. “Le falta sabor, valoro que sea un plato distinto, muy innovador, pero siento que está plano”, comentó.

Esto llevó a que una vez más el chef Ennio Carota debiera elegir un nuevo eliminado en su equipo verde.

Un adiós triste

“Esta es una posición incómoda para mí”, comenzó diciendo Carota.

“A veces la jugada no sale como uno quisiera, esta noche pasó eso, y esta noche la menos acertada fue la de Pato e Ignacio”, concluyó el chef.

“Hay un momento donde, es cierto, yo propongo y ustedes disponen. Están para averiguar y comprobar que estén todas las cosas en el lugar que corresponde”, añadió el italiano, para asegurar que “tengo súper claro quien debe abandonar la cocina esta noche”.

“Quizás pudo haber hecho algo y no lo hizo, y eso marca la diferencia: los detalles marcan la diferencia, y en este trabajo es así”, apuntó Carota para señalar que Ignacio Garmendia era el nuevo eliminado de El Discípulo del Chef.

“Antes de que se vaya Ignacio, ¿Puedo decir algo?”, interrumpió Patricio Sotomayor. “Yo tenía hartos prejuicios con la gente como los actores. Siempre los he encontrados distantes, pero me he llevado una gratísima sorpresa”, dijo el periodista.

“Yo solo quiero decir que me quiero quedar con esto hasta que vuelvas en el repechaje”, añadió Daniela Aránguiz, adueñándose de un pin del actor.

“Cuando recibí la propuesta, tenía ciertas dudas, pero se despejaron rápidamente conforme avanzaron los programas, conforme fui conociendo a mis compañeros y también aprendiendo”, dijo el actor, por su parte. “Fue una experiencia súper enriquecedora y renovadora en términos de vida”, cerró.

Con esto, el equipo liderado por el chef italiano sólo cuenta con la esposa del “Mago” Valdivia, Perla Ilich, Patricio Sotomayor y Karen Bejarano.