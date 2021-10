Los dichos de Patricia Maldonado sobre Daniela Vega en su paso por “Pecados Digitales” continúan causando reacciones en redes sociales. Esta vez, la réplica vino de parte de un célebre rostro de Mega, José Antonio Raffo.

En diálogo con Javiera Contador, animadora del programa, la cantante justificó sus anteriores definiciones sobre la protagonista de Una Mujer Fantástica, a quien catalogó de “hombre” en reiteradas ocasiones en su podcast.

“Yo dije claramente, me preguntaron, (Daniela Vega) es hombre o mujer y yo dije que es dueño de ser lo que le da la gana. Un refrigerador, máquina de coser, hombre, mujer, da lo mismo. Él es un hombre”, contó Maldonada tras ser encarada por uno de los panelistas del estelar, Francesc Morales.

“Yo no veo cuál es el drama, ni lo más terrible, ni lo más horrible de lo que dije. No he dicho ni una sola mentira, y si alguien me lo puede desmentir sería fantástico. Eso no es odio, es la realidad. ¿Por qué les molesta la realidad?”, agregó.

Mediante su cuenta personal en Instagram, José Antonio Raffo entró al debate que generó la reaparición de Maldonado en las pantallas de la estación privada.

“¡Qué despropósito!”, escribió en una storie compartida en su perfil. “Yo sólo espero que tod@s comprendan que las opiniones que emite esta persona provienen de la más profunda y patética ignorancia”, agregó.

Cabe señalar que Raffo es la actual pareja de la actriz transexual Lux Pascal, la cual quien en febrero pasado anunció públicamente su transición de género.