La senadora UDI Luz Ebensperger vivió un tenso momento este lunes en Bienvenidos, mientras conversaba con el animador Amaro Gómez-Pablos. “Espero que ahora me trate con más respeto”, lo emplazó.

Las palabras llegaron mientras en el espacio de televisión hablaban sobre la ola de migrantes venezolanos que, durante los últimos meses, ha arribado al país.

“Chile no tiene frontera con Venezuela. Ellos han cruzado varios países para llegar a Chile. No es que llegaron a Chile arrancando de su país, por Dios. Eso no es verdad”, dijo la congresista.

Frente a eso, Amaro señaló que quería “hacer una salvedad. Usted, que además tiene un apellido alemán, voy a hacer la salvedad respecto a…”.

En ese momento, Ebensperger lo interrumpió para recordarle que “usted una vez casi me dijo nazista. Espero que ahora me trate con más respeto”.

“No, en absoluto. Y podemos evocar transmisiones pasadas, porque jamás me manifiesto de esa manera ni soy tampoco una persona desbocada”, respondió el periodista.

“Lo que estoy señalando es que Angela Merkel recibió a un millón de sirios que transitaron por media Europa y su condición era absolutamente de refugiados (…) el hecho de que (los venezolanos) pasen por otro países no significa que dejen su estatus de refugiados”, agregó.

La congresista, por su parte, apuntó a que “Chile históricamente, y Tarapacá en particular, ha acogido a miles de migrantes (…) Este país está construido de migrantes. Pero queremos una migración ordenada y tenemos que tener en consideración que no podemos comparar a Alemania, un país 100% desarrollado, con Chile, en que no somos capaces ni tenemos los recursos para solucionar todos los problemas sociales de los propios chilenos.

“¿Cómo haces el llamado a que venga esta gente, que necesita atención, que necesita recursos, para no tener cómo atenderlos?”, se preguntó.

“Sin embargo se hace esta invitación en Cúcuta”, respondió Amaro. La senadora, en tanto, no respondió al emplazamiento que se refería al viaje del presidente Sebastián Piñera en febrero de 2019 al Live Aid en Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela, con el objetivo de entregar ayuda humanitaria a venezolanos.