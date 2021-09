Durante la última emisión de “El Discípulo del Chef”, Víctor Díaz compartió su opinión sobre el apodo que lo hizo famoso en 2010: “Zafrada”.

Ocurrió cuando Yuhui, uno de sus amigos en el programa, lo llamó por el apodo durante uno de los segmentos del estelar de cocina.

“Somos ordenados. Por ejemplo, ‘Zafrada’”, comentó el ganador de “MasterChef” antes de mostrar rápidamente su arrepentimiento: “Disculpa”, le dijo.

“Tú sabes mi nombre…”, le respondió el joven de Iloca, quien fue consultado en cámara por su disgusto con la chapa.

“No es que no me guste, pero hay gente que me conoce por mi nombre verdadero y lo hace para burlarse no más. Entonces, es fome”, señaló Díaz.

Esta semana, “El Discípulo del Chef” mostró en pantalla el reingreso de antiguos participantes y eliminaciones. La comediante Marilú Cuevas, abandonó el programa.