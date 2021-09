Este jueves 2 de septiembre se cumplieron 10 años de la tragedia de Juan Fernández, accidente que dejó 21 fallecidos, entre ellos al famoso conductor de televisión Felipe Camiroaga.

Es así como el Buenos días a todos tuvo un capítulo especial para recordar a los integrantes del equipo que perdieron la vida en el Casa-212 de la FACH. Roberto Bruce, Sylvia Slier, Carolina Gatica y Rodrigo Cabezón fueron los otros miembros del matinal que también perecieron.

Fue en ese contexto que varios rostros de televisión quisieron dejar su testimonio como homenaje a quienes iban a bordo del avión.

Una de ellas fue Soledad Onetto, quien aprovechó la instancia para contar detalles del debut que tuvo junto a Camiroaga en 2009 como dupla animando nada menos que el Festival de Viña del Mar.

Al respecto, reveló que el “Halcón de Chicureo” estaba con bastantes nervios al momento de subir al escenario el primer día.

“Sí me acuerdo que me miró y me dijo ‘tengo mucho nervio’. Fue súper lindo, muy bonito. Y fue como tomarnos de las manos y decir ‘sí, estamos nerviosos pero va a salir increíble, aquí vamos’”, comenzó señalando.

“Yo siempre soy así, de mirar las cosas y decir ‘sí, estamos nerviosos pero va a salir”, continuó.

Posteriormente, la comunicadora no pudo evitar quebrarse al recordar una frase que le dijo a Camiroaga para ayudarlo con sus nervios.

“Me acuerdo que le dije algo… espero que le haya servido. Le dije: ‘Te están esperando’”, mencionó con la voz entrecortada.

Finalmente, Onetto contó una anécdota que ocurrió en ese momento y que ayudó a distender el ambiente.

Y es que ambos entraron a la Quinta Vergara en un carruaje. No obstante, una vez que Camiroaga se bajó, el caballo comenzó a avanzar con la periodista aún arriba.

“Eso tuvo una explicación del cochero. Cuando el caballo siente que hay menos peso, se va, avanza”, contó entre risas.