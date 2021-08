Un auspicioso debut televisivo tuvo en “Pobre Novio” Maira Bodenhöfer Holzapfel, hija de los reconocidos actores nacionales Bastián Bodenhöfer y Consuelo Holzapfel.

La intérprete de 34 años asumió días atrás el papel de Sara: una asesora del empresario Eduardo Santander (Diego Muñoz) que llega a remover el panorama de la oficina.

“Nací en una casa de actores donde todo giraba en función de que había ensayos o había que memorizar textos, ser actriz para mí se dio en forma natural”, conto al diario El Mercurio.

“Ellos veían que de chica andaba actuando, que tenía un taller de teatro en el colegio y que era el camino que había elegido”, agregó.

En esa línea, destacó los consejos que ha recibido de sus padres: “Nunca me tuvieron que decir que tenía esto o lo otro, el tema más bien ha sido: ‘oye, ¿qué opinas tú de este texto?’. O ellos también me piden opinión sobre los de ellos, es súper lindo”.

Sobre las comparaciones con Bastián o Consuelo, agregó: “Como actriz puede ser que he necesitado más tiempo para sentirme más segura y exponerme por estas comparaciones evidentes. Pero también tomo como una gran fortuna ser hija de mis padres, conocer el medio y a los actores ha sido un privilegio”.

Sin embargo, también reconoció los factores en contra: “Para la gente es muy atractivo también decir: ‘No, es que es igual al papá’ o ‘Na que ver, si se parece a la mamá o habla como ella. Tengo clarísimo que de acá a un buen tiempo me van a decir ‘La hija de’”, dijo.

En relación a su participación en la telenovela, la actriz se mostró sorprendida por la reacción del público.

“He visto comentarios que dicen ‘se luce en la teleserie’ y yo todavía no he salido en muchas escenas. También puede ser que a la gente les caiga bien no más”, aseguró.

“La experiencia ha sido muy entretenida porque estoy aprendiendo mucho de este formato que es muy distinto al cine o a las series que he hecho”, agregó.