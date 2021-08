Un nuevo legado del mundo de las teleseries se sumó al área dramática de Mega. Se trata de la actriz Maira Bodenhöfer, hija de Consuelo Holzapfel y Bastián Bodenhöfer, quien hoy es parte de Pobre Novio.

La artista de 34 años da vida a Sara, una de las asistentes de Eduardo Santander (Diego Muñoz) y Francisca Thompson (Montserrat Ballarin).

Desde que apareció en la producción hace algunos días, los televidentes han destacado el gran parecido de la joven con sus famosos padres, quienes son parte de la televisión chilena.

“Me he sentido acogida y he aprendido mucho del formato, al cual no estoy acostumbrada, a las exigencias de continuidad, el trabajo a tres cámaras, todos los elementos que hay que tener en consciencia al momento de grabar. Estoy muy contenta”, dijo Bodenhöfer a Fotech.

“Ha sido una muy buena experiencia, me he topado con gente muy amorosa, muy simpática, buenos compañeros, todo el equipo técnico y que está atrás, también buena onda”, añadió.

A lo largo de su carrera, Maira ha sido parte no sólo de la televisión, sino que también del cine y el teatro.

Entre las producciones en las que ha trabajado se encuentran las películas Tiempos decentes y Calzones Rotos, además del cortometraje Viudas. Mientras que el teatro participó en Toc Toc, se puse bajo las ordenes de su padre en Ese algo que nunca compartí contigo y ella misma dirigió Flamenco Infusión.

En la pantalla chica, en tanto, se unió al elenco de Yo soy Lorenzo, Isla Paraíso, Isabel, entre otras.