La modelo venezolana y exparticipante de los reality show Doble Tentación y Amor a Prueba (Mega), Oriana Marzoli, confirmó que se contagió de covid-19 y realizó un mea culpa. “Decía, ‘joder, soy inmune”, afirmó.

Mediante un video publicado en el sitio MTMAD, la mujer llamó al cuidado y advirtió que se “creía que estaba un poquito por encima del bien y del mal, y que no iba jamás a pillar el virus”.

Reconoció, además, que estuvo “con mucha gente positiva (…) y yo no lo pillaba. Decía ‘joder, soy inmune"”.

No obstante, días atrás, y sin estar vacunada, comenzó a sentirse decaída y se realizó una prueba de anticuerpos que dio positiva, por lo que tuvo que estar en cuarentena.

Los síntomas y consecuencias

“Ha sido un poco más chungo (malo) de lo que esperaba. Sí que es verdad que los primeros tres días (…) fueron muy chungos. Tuve fiebre, vómitos, dolor de cabeza que me iba a expotar, escalofríos. Me dolía todo el cuerpo, dolor muscular”, relató.

Según contó, se dio cuenta un día que despertó “por la mañana y no me puedo levantar (…) me dolía todo nivel Dios”.

Informó, además, que hizo su “cuarentena, mis días de encierro (…) ya he dado negativo”. Aunque entre las consecuencias, contó que recién está recuperando su gusto y olfato.

“Como consecuencia del covid, es que me siento todavía un poco débil, y esto no es algo que lo tenga sólo yo”, añadió.

La influencer con más de 2,1 millones de seguidores en Instagram, en su más clásico estilo, apuntó contra las personas que incluso le desearon la muerte.

“Algunos me han puesto que me tenía que haber muerto con esto, qué bonito (…) luego había también mucha gente preocupada, deseando que me recupere, eso también hay que destacarlo. Es bastante cutre que haya gente que te desee la muerte”, puntualizó.