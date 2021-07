Indignación y emoción provocó el caso de un adulto mayor presentado en Meganoticias Alerta, donde su animador Rodrigo Sepúlveda, no pudo contener su enojo con el hecho.

El afectado es Jorge Rojas, un hombre de 82 de años que trabaja haciendo fletes, y quien fue víctima de la delincuencia el jueves pasado en Santiago Centro.

Según su relato, había salido a botar la basura, cuando sintió un golpe en el rostro. Un desconocido, usando una cotona de trabajador, se acercó para supuestamente ayudarlo y prestarle auxilio.

Pero sin que Rojas se diera cuenta, le sustrajo 150 mil pesos de su billetera, que eran su pensión y parte de lo que había ganado en uno de sus trabajos.

“Todos los días salgo a botar la basura, y sentí que algo que me golpeó en el lado de la oreja, del oído derecho. Inmediatamente aparece este tipo que me robó, diciendo que alguien me había tirado comida desde (un departamento de) arriba”, contó Jorge.

“Recién llegando a la casa me di cuenta que me habían robado. Justo no había ningún amigo del barrio, como para que me avisara de lo que estaba pasando”, relató.

Por su parte, la nieta del hombre, manifestó su tristeza por lo que vive su abuelo. “A mi me da pena, porque veo cómo llega con sus rodillas, que apenas puede caminar, porque él tiene un trabajo de fuerza”, relató.

“Entonces ver cómo le quitaron su jubilación y una platita que se había hecho con una carrerita, me dio pena”, expresó Constanza.

El adulto mayor, en tanto, añadió que él tendrá que seguir trabajando “como sea” porque tanto él como su esposa tienen problemas de salud que costear.

“Me rompió el alma”

“Sepu”, por su parte, se mostró indignado. “Cuando vi la imagen me dio una impotencia, porque vi a mi padre reflejado en usted, mi papá tiene su edad. Y lo sentí como que estas personas no merecen convivir con nosotros en esta sociedad”, sentenció.

“Me dio pena, impotencia, rabia, porque me hubiese gustado estar ahí para haberle tendido una mano. No puedo creer lo que le pasó”, agregó.

“Ayer lo vi y me rompió el alma. No podía creer lo que mis ojos veían de ese infeliz, no lo podía creer. Cómo hay gente tan mala de adentro”, sentenció.

“Solo quiero denunciar”

Gracias al relato de la historia, muchas personas en redes sociales manifestaron su intención de ayudar al adulto mayor monetariamente, sin embargo, él rechazó cualquier tipo de colaboración de ese tipo.



“Muchas gracias pero no es eso lo que quiero. Solo quiero denunciar, no más que eso”, explicó el hombre, agregando que que quería advertir a los vecinos que tuviesen cuidado.

“Siento que es tan noble y lindo de su parte que no quiera recibir plata, pero también es lindo que gente quiera ayudarlo”, reiteró Sepúlveda.

Por su parte, el periodista a cargo del despacho, propuso que la mejor forma de colaborar con Jorge era contratarlo para que pueda hacer su trabajo. El hombre realiza fletes y usualmente se ubica en Martínez de Rojas con Matucana, en Santiago.

La situación del hombre llevó a Sepúlveda a reflexionar también sobre el trato a los adultos mayores en Chile.

“Me cuesta comprender a los jóvenes cuando dice ‘este viejo de mierda’… Ese viejo ya tuvo un trayecto, ya vivió, ya tuvo éxitos, fracasos, tiene vida, tiene experiencia y te puede contar… y eso vale más que millones de dólares”, dijo. “Aprendan de ellos”, cerró.