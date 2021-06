Un desconocido dato biográfico de la periodista Priscilla Vargas salió a la luz mediante una de las transmisiones vía Instagram Live de Giancarlo Petaccia.

Se trata de su pasado como concursante del Miss 17, cuando apenas bordeaba los 15 años de edad y su carrera en el periodismo era un lejano anhelo.

“Fui, postulé y quedé clasificada, seleccionada. Tú postulabas, y al día siguiente salías en la revista, que era furor en ese tiempo. Era un gran concurso de belleza”, contó.

Para Vargas, el hito se convirtió en una ayuda para superar sus problemas de autoestima. “A mí me molestaban en el colegio por las espinillas… Yo me levantaba y no quería ir… Tuve que enfrentar eso, fue heavy. Pero salí en la revista y tuve un upgrade (potencial)”.

En Segundo Medio, con su aparición en la revista Miss 17 a cuestas, Priscila se convirtió en una celebridad escolar. “(Un día) llego a las 8 y media y todas las amigas viendo la revista, y salía yo”, recordó.

“Fui al dermatólogo y me solucionaron el tema de las espinillas. Fue otra cosa, imagínate cómo me ayudo para el tema del autoestima”, apuntó.

Tras su aparición en la publicación, Vargas abandonó su carrera en el modelaje: “Fui como a distintas clases para modelar, era negada… Yo decía: ‘como que no me gusta esta cuestión’… Fui dos veces más y después no fui más”.