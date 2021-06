La animadora española radicada en Chile Eva Gómez (49) se confesó recientemente sobre su cesantía y afirmó que en los últimos dos años, en medio de la crisis social y sanitaria, ha trabajado sólo dos semanas.

Las declaraciones, enviadas en exclusiva a BioBioChile, son parte del capítulo de este viernes del programa de conversación Podemos Hablar (Chilevisión), conducido por Julián Elfenbein.

“Partí antes de la pandemia con la cesantía, esta situación sólo la alargó”, dijo en el espacio en que compartió con otros invitados: el cantante Leo Méndez, la abogada Helhue Sukni, la alcaldesa Claudia Pizarro y el modelo Iván Cabrera.

Gómez contó que trabaja desde los 13 años “y no me recuerdo habiendo estado parada, nunca, nunca… en los últimos dos años he trabajado dos semanas. Fue en el canal vecino en un programa estelar y que lo cortaron justamente por la pandemia”.

Su último trabajo fue en el programa Bailando por un sueño (Canal 13), que fue suspendido y luego cancelado debido a la crisis sanitaria.

“Mi crisis, además de económica, ha tenido que ver un montón con una crisis personal. De sentir que tengo dudas de lo que hago, de cómo lo hago, de qué también hice, para dónde voy, del por qué no he podido reinventarme”, añadió.

“Ha sido un duelo conmigo misma porque soy una persona súper cabezona y trato de sacar las cosas a como de lugar (…) no se me ha ocurrido que voy a poner un centro de estética, porque para hacerlo tendría que comerme los ahorros con que comemos”, cerró.