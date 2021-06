Este viernes se estrena un nuevo capítulo de Podemos Hablar, en el cual participaron Andrea Molina, José Luis Bibbó, Kurt Carrera, Renata Bravo, Antonella Rios y Willy Sabor.

Un pequeño adelanto del capítulo da a conocer dos anécdotas de parte de dos actores chilenos, Carrera y Bravo, quienes reconocieron que se salvaron de ser multados por Carabineros debido a ser famosos.

EL primero en hablar fue Carrera, quien sostuvo que fue interrogado por la policía luego de una maniobra, pero se salvó de la infracción debido a que un carabinero lo reconoció por el actor que daba vida a Tutu Tutu.

“Carabineros me para porque doblé mal, me va a sacar el parte, ‘¡pucha perdón!’ le dije. Le paso los documentos, él se va a un camioncito a sacarme el parte, me acerqué, y el otro carabinero dice, ‘¡oye, pero ¿cómo?, no puedes sacarle un parte a Tutu Tutu, ¿Cómo se te ocurre?, ¡no, váyase!’, le digo (haciendo el gesto de despedida) ‘gracias… a todos los niños los quiero mucho”, sostuvo.

Por otro lado, Renata contó una historia que vivió en Valparaíso años atrás, durante una noche de fiesta que tuvo junto a Katyna Huberman.

“Nosotras hicimos el show, y después con mi mejor amiga nos fuimos a bailar a Valparaíso a ‘Piedra feliz’. Yo ya salía en la televisión, pero no era famosa, estaba recién empezando en Jappening. La cuestión es que salimos como a las cinco de la mañana, en ese tiempo uno se tomaba su traguito”, inició.

“Yo tenía un escarabajo del 76, parto y en la esquina los Carabineros haciendo el alcotest. Mira salió muy poquito pasado y me dice ‘¿usted estaba en la discoteque chupando?’, no, no le digo, y en mi auto estaba el flyer de la obra y yo le digo ‘ve señor, ve la foto del flyer’, lo invité ‘señor hagamos una cosa, yo me tomo una leche un yogurt, usted me vuelve a hacer el alcotest y si me sale bueno, me deja ir y mañana lo espero para vaya a verme a la obra”, continuó.

“(AL otro día) yo estaba preparándome para el show, y ni me acordaba de la cuestión, cuando llega el productor y me dice ‘Renata te está esperando un señor que dice que es tu invitado’, ‘no no tengo a nadie invitado’, se va el productor y vuelve dice, ‘te acuerdas de anoche’ y yo me pase rollos y dije ‘la rompí en la discoteque’, después me dice ‘dice que es Carabineros de Chile”. Y ahí me acordé y le dije ‘ay se me olvidó, puedes dejarlo entrar’ y el productor me dice, ‘ese no es el problema, es que viene con toda la familia y son como veinte hueones’. Tuve que dejarlo entrar y pagar la entrada de toda su familia, porque el productor me dijo ‘¿Por qué voy a perder yo las entradas?’, me salió más barato que el parte sí”, remató.

Hay que señalar que el episodio se emite esta noche desde las 22:30 horas a través de Chilevisión. Conduce Julián Elfenbein.