Un curioso sonido desconcertó a los animadores e invitados de Bienvenidos, mientras sostenían un serio debate en torno a un posible cuarto retiro del 10% de la AFP, durante la mañana de este martes.

El momento se dio durante un tenso intercambio entre el diputado Jorge Durán y el senador Iván Moreira, quien acusó al parlamentario de “populismo”, por su proyecto para el cuarto retiro.

“¿Quién te va a decir que no? Se malinterpreta. Obviamente, tú tienes derecho a presentarlo, pero si hoy tenemos 5 millones que no tienen previsión, para qué adelantarnos con otro retiro”, sentenció Moreira, según consignó La Cuarta.

Durán, en tanto, aseguró que: “Perfectamente podemos apoyar la propuesta del gobierno. Todos estamos totalmente claros que Chile es uno de los países que más ayuda ha entregado, para todos ha sido insuficientes. Yo acá estoy apoyando las propuestas del Ejecutivo, pero además estoy entregando un plan B. Si el Ejecutivo llega a tiempo, excelente”.

Sin embargo, antes de que pudiese terminar su idea, se escuchó en pantalla el clásico sonido del final de una sketch o broma, que sorprendió a los animadores Sergio Lagos y Tonka Tomicic.

De hecho, la conductora interrumpió a Lagos que iba a seguir con el debate, para aclarar que el audio no veía del programa. “Perdón, eso no salió de nuestro programa, para que no lo vayan a poner después en las redes. ¿Es del senador Moreira ese teléfono? ¿Usted le puso sonido?”, cuestionó Tomicic.

Efectivamente el audio pertenecía a Moreira, quien entregó la correspondiente explicación. “Este teléfono tiene un ruido para un parlamentario de izquierda, que es amigo mío, y me llama de repente. Y yo como caricatura le tengo esta canción. Algún día le voy a contar qué senador es, pero es de oposición”, dijo.

Tras ello,Lagos retomó el debate y el chascarro quedó ahí.