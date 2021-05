Finalmente cumplieron: Tonkta Tomicic y José Antonio Neme, quienes no se conocían personalmente, se reunieron para tomarse un café.

Ambos compartieron fotografías del encuentro a través de sus redes sociales, en donde evidenciaron la buena onda que hubo entre ellos.

“Me encantaste!!!”, escribió la comunicadora, mientras que Neme señaló: “No te mueras nunca!”.

Rápidamente ambas publicaciones en Instagram comenzaron a viralizarse entre sus seguidores, sumando miles de “me gusta” en pocos minutos.

Pese a que ambos conductores llevan varios años en televisión, no habían tenido la oportunidad de conocerse y compartir personalmente.

¿Cómo se gestó este encuentro? Todo comenzó el pasado lunes en el Mucho Gusto, cuando Neme le hizo una pregunta a la meteoróloga Michelle Adam que descolocó a varios.

“Quería preguntar otra cosa que no tiene nada que ver con el tiempo. Es una pregunta súper espontánea que me surge. ¿Cómo es la Tonka? Yo no la conozco…”, señaló el periodista, ante la sorpresa de Michelle.

“¿No la conoces?”, contrapreguntó Adam, ante lo cual el conductor aseguró: “no la conozco personalmente, entonces ¿cómo es la Tonka?”. Adam, quien trabajó varios años en Canal 13 junto a Tomicic, respondió: “Es simpática. Es muy simpática, amorosa, buena compañera”.

Esta curiosa intervención llegó a las redes sociales, en donde Tonka invitó a Neme a un café. “Yo invito”, señaló, agregando un emoji. Ante el tuit, el aludido indicó “No mueras nunca Tonka, nada sería lo mismo sin ti”, junto con un corazón.