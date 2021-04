El pasado viernes el comediante Stefan Kramer sorprendió a sus seguidores con una nueva imitación: el periodista José Antonio Neme, a quien bautizó en el compacto como “José Antonio Ñeme”.

Aquella situación fue bastante comentada esta mañana en el matinal Mucho Gusto de Mega, en el cual Neme es animador, donde los panelistas sostuvieron que el trabajo de Kramer había sido impecable.

“Jean Philippe comentaba en la publicación del video que Kramer no es un imitador, sino que robaba almas, porque logra captar la esencia”, indicó Diana Bolocco.

Tras eso, el propio Neme se refirió a la parodia realizada por el humorista a fines de la semana pasada, indicando que le había parecido graciosa y no se había sentido ofendido.

“El viernes venía medio caramboleado y me mandan un mensaje diciéndome si vi a Kramer, y yo dije que no. La cosa es que mientras estaba en la radio vi un poco del video, y me dio un poco de cosa, pero confié en el Stefan y lo terminé de ver, me encantó”, expuso.

“Me da lo mismo el amaneramiento, yo soy homosexual desde que nací a la tumba y no es algo negativo”, añadió.

Hay que señalar que el experiodista de TVN y La Red se había referido al video de Kramer a través de sus redes sociales, donde lo felicitó por el resultado.

“Ya no sé quién es quién. Me voy a empezar a mirar al espejo ¡Te pasaste Kramer! Un aplauso, hace un súper buen trabajo”, sostuvo en ese momento.