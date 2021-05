Luego de sólo tres meses en el cargo, el director del matinal Bienvenidos, Diego Sarmiento, fue desvinculado de Canal 13 la semana pasada. Junto a él, también fue despedido Cristóbal Catalán, asistente de dirección.

La salida de ambos se dio en un complejo escenario para el programa de Canal 13, no sólo por su bajo rating, sino por el polémico episodio protagonizado por la diputada Pamela Jiles con Amaro Gómez-Pablos y Sergio Lagos.

A pocos días de eso, Sarmiento analizó su salida de la estación, aunque descartó que hubiese sido por el problema con Jiles. “No me desilusiona quedarme sin pega, sino que haber empezado a pololear y que me hayan pateado a los tres meses”, dijo a Las Últimas Noticias.

El director trabajó en Bienvenidos desde 2011 hasta 2017, pero tras un breve paso por Buenos Días a Todos, regresó este año junto a su productora, donde propuso un nuevo proyecto para cambiar la dirección del programa.

“En enero le presenté un proyecto a José Miranda, director de programación de Canal 13, porque al matinal le estaba yendo muy mal. La idea era volcar la mirada hacía la ciudadanía porque a Bienvenidos le faltaba calle y queríamos dársela”, afirmó.

El proyecto fue aceptado y según él mismo reveló, incluso había considerado llamar a Priscilla Vargas y Gino Costa para sumarse. Su objetivo era “ponerle micrófono a la gente y que los animadores fueran un puente entre las autoridades y la ciudadanía. De hecho salimos más a la calle”.

La fórmula resultó y las cifras de sintonía subieron, pero al parecer no lo suficiente. “O se arrepintieron del proyecto que en un principio les pareció bueno o les da miedo lo que pueda pasar al ponerle el micrófono a la gente”, sentenció Sarmiento

¿Pamela detonó la salida?

El enfrentamiento entre Jiles y los animadores del matinal acapararon titulares en el país la semana pasada. Recordemos que en medio de un enlace desde el Parlamento para hablar del tercer retiro de las AFP, y tras una consulta de Gómez-Pablos, la parlamentaria respondió: “Preguntas pelotudas, por favor Amaro, no quiero. Mi intención con estos retiros son salvar a la gente del hambre. No sólo el desgobierno, sino que la miserable clase política completa (…)”, sentenció

Lagos por su parte, cuestionó si habría alguien de la “miserable” clase política capaz de hacerse cargo del país. “Qué pregunta más tonta, pero la abuela tiene el derecho de responder lo que a ella le plazca”, lanzó Jiles.

A pocos días de eso se supo del despido de Sarmiento. BioBioChile contactó a Canal 13 en ese momento para conocer su versión, desde donde señalaron que “el desvinculamiento de Diego Sarmiento y otros personeros del matinal tiene relación con un reordenamiento del equipo de programa luego de la llegada del nuevo productor ejecutivo, Guillermo Muñoz, quien asumió tales labores a comienzos de abril”.

Agregaron que “desde ahí es que no hay vínculo alguno con el episodio acontecido este martes en el matinal con Pamela Jiles”.

Según Sarmiento, el día de la polémica él se encontraba trabajando desde la casa, debido al sistema telemático que se instaló debido a la cuarentena en la Región Metrópolitana, donde el equipo se dividió en dos, los cuales se van rotando cada dos semanas.

“A mí no me echaron por un error. Sería extraño que me sacaran por eso, porque yo no estaba”, explicó a LUN y agregó que él no tuvo ninguna injerencia en lo que pasaba al aire debido que esos días estaba con “teletrabajo” y “sólo participaba en las pautas”.

El profesional añadió que las razones que le dio Muñoz para desvincularlo es que “básicamente quiere poblar el programa de periodistas y que los directores como yo no encajaban, aunque nunca tuve un problema con él”.

Muñoz, por su parte, explicó que la decisión no pasó por las capacidades profesionales ni personales de Sarmientos “sino que pasa por reasignar y reorientar recursos para reforzar recursos para reforzar el perfil periodístico”, dijo a LUN.