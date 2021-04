El periodista José Antonio Neme transparentó, en el programa en línea Cómplices, las razones que lo llevaron a dejar la conducción del programa de actualidad política Pauta Libre de La Red para asumir la animación del matinal Mucho Gusto, de Mega.

En conversación con Francisca García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez, el comunicador enfrentó los trascendidos luego de este este cambio de señal televisiva, tras la desvinculación de hace un año del área de prensa de Mega.

Fue Sergio Rojas, el periodista de espectáculos de Me Late (TV+), quien en una entrevista previa señaló que el nuevo sueldo de Neme ascendería a 13 millones de pesos, lo que fue finalmente desmentido con un llamado a “reportear bien”.

“Para mí el tema económico es importante (…) voy a hacer todo lo que esté a mi alcance desde el punto de vista profesional para garantizarme una vida tranquila en mi intimidad y en mi vida privada, una vez que yo deje de trabajar o trabaje en otra cosa”, dijo el comunicador.

Por otro lado, se refirió a los cuestionamientos públicos por su opinión respecto de temas sociales, manifestando que “no voy a entrar en el juego de que ‘bueno, como gana esto… la igualdad’. No. O sea, pensar en una sociedad igualitaria en donde yo, que gano ‘X’ cantidad pague el 40% de mi renta para que vaya a financiar educación y salud (…) no hay problema. Creo en la igualdad y estoy dispuesto”.

“En términos de plata, este país tiene mucho más problemas de cuánto gano yo o no gano”, señaló.

Tras eso, resumió que “evidentemente me voy por una mejor oferta económica porque a la hora de evaluar, para mí es un factor”- No obstante, aclaró que “no me hubiese ido por un tema de plata a hacer cualquier cosa”.

Añadió que su salida se debió a que “el programa político (Pauta Libre) me encanta pero era solo el día domingo y no tenía perspectiva de pasar a la semana”.

“En la semana estaba participando de panelista en Hola Chile, donde su conductor Eduardo de la Iglesia tiene contrato vigente y está muy bien evaluado en el canal y Eduardo Fuentes, que en algún momento pudo haberse ido del Mentiras Verdaderas también se queda en el canal”, agregó para ejemplificar que no había espacio para un tercer rostro.

“Si yo me fui fue por más plata, porque efectivamente me interesa un trabajo mejor remunerado que en La Red no me lo podían pagar. Pero además porque Mega me estaba dando la posibilidad de conducir de lunes a viernes un programa… y La Red, lamentablemente y no porque no quisiera, sino que porque a mediano y largo plazo no había una posibilidad”, sentenció.

Recordemos que la salida de Neme de Pauta Libre fue confirmada este lunes. A través de Twitter, el profesional afirmó que deja “este proyecto que ya tiene vida independiente” y emplazó a los televidentes a que “sigan apoyando cada domingo al panel en su incansable búsqueda por la verdad”.

Neme llegó a La Red luego de haber sido desvinculado en enero de 2020 de Mega después de seis años, en momentos en que hubo un despido masivo. En el canal estuvo en la conducción del noticiero y como panelista del matinal. Previamente, había renunciado a TVN en 2014 después de una década.

