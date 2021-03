La actriz chilena Mónica Godoy (44) confesó recientemente las razones que la llevaron a salir de la conducción en televisión, luego de haber trabajado, en 1995, como animadora en el extinto canal Rock & Pop. “Me quedó ahí algo pendiente”, dijo.

“Bueno en esos años era muy distinto y Sabatini me dijo: O eres animadora o eres actriz, y tuve que renunciar al Canal 2″, señaló en conversación con Cristián de la Fuente en el programa en línea Velvet al Desayuno.

La declaración de Godoy le dio paso a Cristián para reclamar, “¿por qué, si uno no es blanco o negro?, ¡si uno lo es todo! ¡¿Sabatini, por qué?! En ese tiempo estaba Dios y luego venía Sabatini y si él lo decía, era ¡oh! lo dijo Sabatini”. Inmediatamente la actriz le bajó el perfil, “Son cosas de los ’90”, dijo.

La actriz tenía 19 años en ese momento y estudiaba, en paralelo, Comunicación Escénica.

En 1996 comenzó a formar parte del área dramática de TVN, luego que Sabatini la llamara para participar en la teleserie Sucupira, donde interpretó a Loreto Inostroza.

Frente a por qué después no siguió en trabajos relacionados a las comunicaciones, Mónica confesó “las veces que me llamaron para radio o alguna cosa que tuviera que ver con la conducción, siempre estaba grabando teleseries y era imposible compatibilizarlo y siento que siempre me quedó ahí algo pendiente, que tiene que ver con ser uno mismo frente a una cámara y no un personaje (…) hay todo un mundo ahí para descubrir”.

Para aclarar por qué todos obedecían a Vicente Sabatini, el otrora director de las teleseries más exitosas de TVN en los ’90, Mónica señaló que “tenía 19 años y no iba a ir a decirle a Sabatini: No, prefiero no hacer tu teleserie, si era lo único que yo quería hacer, actuar y sobre todo con él y en ese elenco (…) existía algo mucho más cuadrado, en donde tenías que ser actor y tenías que estudiar en tal lugar y ojalá no fueras bonito, porque si eras bonito, eras peor actor”.

Fue entonces cuando Cristián confesó “el señor Sabatini con el que no trabajé nunca y no habría trabajado, no porque no quisiera, sino que él me tenía un rabia que nunca entendí por qué, dio un titular en una entrevista y dijo: modelos trabajando en teleseries, es lo mismo que carniceros como médicos”.

Para cerrar el tema, Godoy respiró hondo: “por suerte uno ahora puede hacer muchas más cosas y no por eso no eres actor”.

La carrera de Mónica incluye, además, actuaciones en Aquelarre, Tic Tac, Amor por accidente, Hijos del Monte y Mamá mechona. En tanto, trabajó también como actriz en España, entre 2001 y 2004.