El actor Jorge Zabaleta (50) aceptó un desafío musical de su hija Milagros en la aplicación TikTok y lo compartió en redes. “Me las sabía todas”, escribió.

En las imágenes, que duran sólo un par de segundos, el intérprete compitió por quién se sabía más canciones.

Aquí estoy yo de Luis Fonsi, Todo Cambió de Camila, Corre de Jesse & Joy y Rosas de La Oreja de Van Gogh fueron algunas de los clásicos que se escucharon en el registro.

“¡Me las sabía todas! (puras canciones de teleserie pero no le digan)”, escribió en Instagram al compartir el video.

El actor, por ahora, se encuentra alejado de las actuaciones en televisión. Su última teleserie tuvo lugar en Mega, en la aclamada Juegos de Poder.

En una entrevista en el programa Al Otro Lado, en abril de 2020, el artista explicó por qué decidió congelar sus interpretaciones.

“La tele para mí todavía no, ya tomé la decisión de salirme y, bueno, este año ya prácticamente no se va a hacer nada. Pero necesito tomarme por lo menos un par de años fuera”, sostuvo.

“Terminé muy cansado el año pasado. Ya venía con un cansancio acumulado fuerte, porque hice muchas cosas al mismo tiempo. Entre que hice radio, construía el hotel (se refiere al hotel en San Pedro de Atacama que abrió a fines de 2018), hacía teleseries. O sea, fue demasiado fuerte y me pasó la cuenta”, añadió.

El actor, además, relató una experiencia complicada que tuvo en las grabaciones de la teleserie Juegos de Poder, reconociendo que olvidaba constantemente algunos guiones.

“Más o menos en la mitad de Juegos de Poder hubo días que no me acordaba de ni una línea de texto que tenía que decir. Porque no me entraba la letra, tenía mucho texto y era imposible decirlo”, expuso.

Es por esto que, finalmente, Zabaleta optó por bajar su carga laboral y tener más tiempo libre.

“Pasé dos o tres años que no tuve ni un solo día libre y me pasó la cuenta nomás. Entonces, cuando ya el cuerpo te empieza a pedir que pares y uno no le hace caso, ya te empieza a dar señales más fuertes, ‘para, para, para’. Y empiezas con ahogos, con los ataques de pánico, en fin”, advirtió.