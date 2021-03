16 marzo, 2021 | Publicado a las 22:29

Jorge Zabaleta mostró como quedó su auto tras restaurarlo casi 10 años: "Un viaje de paciencia"

Un trabajo de casi 10 años fue el que mostró este lunes el actor Jorge Zabaleta, luego de que subiera un video a sus redes sociales con el resultado de restauración de su vehículo.

Según contó se trata de un modelo BMW 323 de 1981, el cual adquirió hace casi 10 años en Concepción de manos de su único dueño. “Llegó para la FISA de ese año. Cuando lo compré tenía 112.000 kilómetros originales con todos sus papeles de la compra, incluso una fotocopia del cheque. Después de casi 10 años que está en mi poder tiene 113.000 kilómetros”, bromeó.

Eso sí, Zabaleta aseguró que hoy su vehículo cuenta con “un motor totalmente nuevo. Traje todo de Alemania y ahí agradezco la ayuda de Omar Oyarce que me ayudó con todos los datos de los proveedores, incluyendo el rastreo y la compra de las llantas alpina de 15” originales del año 1977. Las encontramos creo que en Checoslovaquia (el lugar es solo para efectos dramáticos). También cambiamos la caja de 4 por la eco de 5″, precisó sobre el trabajo.

A su vez, este detalló que la restauración fue total una vez que quiso pintar por completo el modelo del año 81. “A pesar que no estaba mala la quise hacer de nuevo. Lo pensé bastante porque la pintura era la original pero tenía un par de detalles que no me gustaban y además estaba opaca por la edad. La pintura es la misma del año del auto, el mismo gris”, contó.

El actor sostuvo que reparar su auto de colección “fue un viaje lleno de paciencia y de amigos. Gracias a todos y gracias por los comentarios y la buena onda. Solo a los que nos gustan estas joyas podemos entender lo que se siente y el vacío que va a quedar ahora en mi corazón”.

Nuevo proyecto de Zabaleta

Sin embargo, el intérprete precisó que esta no será la única vez que dedicará su tiempo a restaurar un vehículo, adelantando que comenzará a trabajar en un modelo de la misma firma automotriz.

“Empiezo mañana con mi proyecto E28 M5. Ya les iré contando”, cerró.