24 marzo, 2021 | Publicado a las 19:27

24 marzo, 2021 | Publicado a las 19:27

Hermana de Tomás Vidiella: "No tengo absolutamente ningún sentimiento contra Cristián Campos"

Hermana de Tomás Vidiella: "No tengo absolutamente ningún sentimiento contra Cristián Campos"

La muerte del destacado actor Tomás Vidiella, a los 83 años, sacudió al mundo del teatro y la televisión.

El intérprete estuvo internado tras contagiarse de COVID-19 mientras trabajaba en la obra de reapertura del Teatro Oriente, Orquesta de Señoritas, falleciendo el pasado 10 de marzo.

En entrevista con Revista Ya, la hermana del también director y gestor cultural, Eliana Vidiella, aseguró que su partida “fue como una puñalada al corazón”.

La actriz, además, recordó cómo era Tomás: “Era un tipo arriesgado, que quiso hacer cosas nuevas. Quiso ser distinto”, dijo, añadiendo que ambos fueron “muy partners”.

“El ritmo, la manera de trabajar, qué se dice, qué no se dice: todo eso fue algo que aprendimos juntos. A la vez, me enseñó mucho. Fui una gran aprendiz al lado de él”, aseguró Eliana.

A su vez, comentó que cree que su hermano “nunca fue debidamente reconocido. Lo que sí, y que a muchos les debe haber molestado, nosotros teníamos el teatro lleno todos los días. El público, a fin de cuentas, es el que te da la victoria y el que tiene la palabra, por decirlo de una forma muy sincera. Es muy gratificante estar en una obra donde la gente, al final, te aplaude de pie. No sé si muchos pueden contar eso”.

Cabe destacar que Tomás y Eliana estuvieron al frente de exitosas compañías teatrales.

El contagio

La actriz también se refirió al COVID-19 y al temor que habría tenido Tomás de contagiarse.

Al respecto, señaló que “él se cuidó cualquier cantidad, fue un tipo absolutamente consciente. Nunca salía y estaba mucho en su casa, cosa que no era habitual en él. Yo le tengo terror a esta enfermedad, y creo que él también lo tenía. Se cuidó mucho siempre”.

A su vez, comentó que “Tomás nunca pensó que iba a contagiarse de esta enfermedad”.

Ella también habló de las acusaciones contra Cristián Campos, a quien algunos tildan de ser el responsable de contagiar a Tomás.

“Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Cómo controlas tú, que estás en un montaje de teatro, que otro actor, como es el caso de Cristián, estuviese en la televisión, donde hay una cantidad enorme de gente? No le vas a decir que no vaya a trabajar allá. No puedes. Es una decisión de él. Si se contagió allá, eso no lo sé. Se lo digo porque sé que fue el primero que dio positivo cuando le hicieron un PCR en el canal, en Mega”, detalló.

“Cuando hizo la función el mismo día que se realizó el PCR, al día siguiente dijeron que estaba positivo. Entonces, acá todos se hicieron el PCR de nuevo. Y salieron cinco positivos, entre ellos mi hermano”, añadió Eliana.

La actriz fue enfática en señalar que “yo no quiero culpar a nadie. Si nombro la circunstancia de que Cristián llegó con esa cuestión positiva es por una cosa histórica, porque se supo que era sí. Pero no tengo absolutamente ningún sentimiento contra él, ni uno, como creo que nadie de los que se contagiaron en Orquesta de Señoritas lo tiene”.

Finalmente, señaló que “aquí no hay ningún culpable de nada. Esto fue una mala suerte enorme, porque este virus maldito no respeta familia, no respeta profesiones, no respeta nada. Arremete contra quien sea”.