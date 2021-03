Una noche de confidencias se vivió este sábado en La Divina Comida, donde las actrices Viviana Rodríguez y Francisca Gavilán compartieron con el comediante Cristian Henríquez y el diputado UDI Jorge Alessandri.

De hecho, una de las mejores confesiones vino precisamente del parlamentario quien reveló anécdotas nada menos que con tres ídolos.

Según contó, durante muchos años trabajó en el ámbito de la seguridad, entregando protección a diferentes artistas y en distintos eventos. “Fue mi emprendimiento a los 19 años”, explicó.

Fue en ese contexto cuando se encontró con Chayanne. “Cuando yo conocí a este tremendo artista era frío, distante, no se relacionaba con el personal de servicio. Hasta que necesitó comida japonesa a las dos de la mañana a la pieza”, dijo.

“Tuvo que llamarme y lo hice sufrir un rato. ‘¿Japonés? No, en Chile no’ (le dijo). ‘Pero la costa, el salmón…’ (replicó el artista). ‘No, no. Acá no hay’”, replicó.

Pero a pesar de la mala impresión que se llevó, Alessandri aseguró que lo siguió admirando como artista. “Es que entendía un poco la pega de ustedes (los artistas) también, porque me tocó un día ir a buscar a Lenny Kravitz al aeropuerto”, agregó.

“Después de 12 horas de vuelo, él tenía el concierto en la noche. Entonces yo le dije ‘señor Kravitz, ¿quiere ir a descansar al hotel?’“, recordó el diputado, asegurando que el representante del intérprete le pidió ir directamente al Estadio Nacional, donde se realizaría el show.

“Llegamos a las 9 de la mañana y empezó a probar sonido con su banda”, aseveró.

“Después de 3 o 4 horas arriba del escenario, se baja y se para en la mitad de la cancha y dice ‘quiero escuchar cómo va a escuchar el público’ y se fue moviendo por el estadio. Todo esto con 28 grados, muerto de calor, y estuvo 10 horas probando sonido“, recordó.

Arturo Vidal

Pero no sólo se cruzó con cantantes en su trabajo, ya que también tuvo que proporcionar seguridad para el matrimonio de Arturo Vidal.

“La señora de Arturo quería que al momento de salir de la iglesia salieran dos palomas volando. Yo dejé en una esquina con sombra a las palomas, pero empezó a cambiar el sol”, dijo.

“Estaban sofocadas con alguna dificultad para respirar. Pero por suerte un cuidador me dice ‘jefe hace como 30 años pasó algo parecido, las agarré a manguerazos y despertaron’”, afirmó entre risas.

“Entonces cuando uno ve las palomas en el video del matrimonio parece que se hubieran hecho brushing o algo así, porque están crespas. Pero se cumplió el sueño de que salieran y fue un matrimonio super lindo, y para mi fue súper emocionante trabajar cerca de un ídolo para Chile“, cerró.