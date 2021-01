02 enero, 2021 | Publicado a las 23:47

Actriz Aranzazú Yankovic contó por qué le "dio lata" participar en "Soltera Otra Vez 3"

Aranzazú Yankovic fue la más reciente invitada al podcast Impacto en el Rostro, en donde habló de su trayectoria en teleseries, algunas de ellas con roles recordados como el que tuvo en Soltera otra Vez.

Allí la actriz interpretó a Camila Montes, una de las mejores amigas de la protagonista Cristina Moreno, que era personificada por Paz Bascuñán. Fue tal el éxito de la teleserie que no sólo tuvo una temporada, sino que tres, aunque con cada entrega la audiencia fue disminuyendo.

Aranzazú tiene una explicación para esto: “Se demoraron mucho en hacerla (…) la segunda temporada no fue tan buena como la primera a nivel de guion y a nivel de producción también“, analizó la intérprete.

“Nosotros grabamos en 2011 Soltera otra Vez y la dieron en 2012. Retomamos Soltera otra Vez 2 cuando ya habían pasado dos años y creo que tendría que haber sido más rápido“, agregó la integrante de producciones como Machos, Tentación y Lola.

De todas formas, reconoció que la extensión de una teleserie “siempre es bueno, porque hay más pega para el gremio y también porque era un equipo que, sin ser tan amigos, lo pasábamos bastante bien, porque era un grupo reducido”, contó.

“Siempre es halagador que se genere más demanda en lo que uno está haciendo como equipo, porque yo creo más en el éxito de los equipos que en el éxito de alguien solo. Es muy difícil eso”, argumentó.

¿Por qué no estuvo en Soltera otra Vez 3?

Yankovic también se refirió a su ausencia en el tercer ciclo de Soltera otra Vez. “Nos querían pagar menos y me dio lata. Después el Héctor (Morales) -su pareja en la ficción- se bajó definitivamente y ahí me ofrecieron hacer como 10 capítulos para despedirme”, reveló.

¿Qué pasó? “Pedí una plata que no me dieron y me daba lata hacer una participación especial. No estaba de acuerdo con el proyecto, encontré que nos cuidaban poco, que nos querían poco, entonces fue como qué lata”, afirmó.

Por último, la actriz enfatizó que este “poco cariño” se vio reflejado en pantalla, ya que “a Soltera otra Vez 3 no le fue bien en rating”, cerró.