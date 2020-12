26 diciembre, 2020 | Publicado a las 19:36

El motivo por el que Francisca Tapia dijo adiós a la TV: el presente de la querida Estrella de "16"

El año 2003 cientos de jóvenes y adolescentes se pegaban todas las tardes a las pantallas de TVN para seguir la teleserie juvenil 16, la cual contaba la historia de un grupo de jóvenes en un colegio particular del barrio alto de la región Metropolitana.

El éxito de la ficción llevó a que esta tuviera una secuela llamada 17, de la cual salieron cientos de actores y actrices que vemos en la pantalla, mientras otros participaron en un par de proyectos para luego decir adiós al formato televisivo.

Tal es el caso de Francisca Tapia, quien interpretó a Estrella Toro una exagerada adolescente, amiga y confidente de Ariela (Paola Giannini) y Fabiana (Antonella Orsini), además de estar totalmente enamorada de Ignacio (Cristián Arriagada).

Tras su paso por la ficción la actriz siguió ligada al área dramática de TVN, siendo su último trabajo en la ficción Versus en 2005, convirtiéndose en la última vez que la vimos en un rol en televisión.

Sobre cómo recuerda su paso por la teleserie juvenil, Tapia conversó con el podcast Reyes del drama, donde aseguró que todo el elenco tanto de 16 y 17 fue un gran equipo. “Nos llevábamos bien todos. A mí me tocó un personaje bien comedia, era entretenido e interesante tocar temas en esa época que no se tocaban mucho, Había un tema que se tomaba con la anorexia y el embarazo juvenil. Era interesante innovar en ese aspecto. Fue bonito”, recordó.

Asimismo, también rememoró las grabaciones que realizaban lejos de Santiago, como la vez que llegaron hasta Pucón para capturar algunas escenas. “Lo pasamos la raja, íbamos al casino y después nos levantábamos temprano. Era como un paseo de curso, carreteábamos en las piezas pero sano”, detalló.

Consultada sobre cómo vio el impacto en la audiencia, esta reconoció que 16 fue grabada antes de salir al aire, por lo que el proceso de grabación no fue caótico. “Fue una teleserie envasada, se grabó y quedó ahí. No sé por qué, pero nosotros no vimos el impacto mientras grabábamos”, se sinceró.

Por otro lado, Francisca detalló que al momento de grabar ella era la persona más adulta de la ficción, interpretando a una joven de 16 años cuando ya tenía 30, revelando una anécdota que le pasó en ese entonces.

“Ni yo me lo creía. Un día yo usaba uniforme y me fui de la grabación así porque tenía que volver y me tomé una micro para ir a no sé donde. Entonces fui de escolar, y el micrero no me cobró, me dijo pase no más ¡Tenía 30 años!”, comentó entre risas.

Su lejanía de las teleseries

No obstante, la actriz ya lleva 15 años lejos de las producciones nacionales, una decisión que tomó por no transgredir sus valores personales.

“Me pasó que después de Versus empezó como el boom de los desnudos, y me llamaron para hacer Los 30. Pero me acuerdo que la llamada fue: ‘Hola, ¿estás dispuesta a empelotarte?"”, dijo, añadiendo que: “Tengo pudor con eso, tengo una cosa aunque soy muy poco ‘cartucha’, no me gusta mostrar el cuerpo en la tele”, comentó.

Al mismo tiempo, esta enfatizó que “es una cosa que me pasa a mí, no estaba dispuesta y dije que no aunque el guion era súper entretenido, pero no estaba dispuesta y me acuerdo que el guion era eso, empelotarte cada dos segundos”.

“Como había ese ‘chipe libre’ se aprovechaba de mostrar. Yo no tengo ningún prejuicio en verlo y en que la gente lo haga, pero yo no me siento cómoda”, detalló.

Sin embargo, esta volvió a recibir llamados para ser parte de Floribella, una opción a la que también se negó a tomar debido a que el salario era mucho más bajo. “Me llamaron pero me habían bajado una brutalidad el sueldo, era una cosa estratosférica. Era casi como no te queremos y te llamamos por obligación. Y ahí dije ¿sabes que? No. Porque era patudo”, precisó.

Pero los llamados siguieron según contó Francisca, pero volvió a decir que no porque “era una teleserie nocturna con desnudos. Entonces me di cuenta que ya había aparecido en la tele, que me iban a seguir llamando pero no me llamaron nunca más”.

Intentó regresar

Actualmente, la actriz se encuentra incluso alejada del teatro y vive en el sector El Arrayán, puesto que quiso retomar la actividad sobre las tablas pero no tuvo demasiado éxito.

“Después tuve hijos me fui a vivir a la punta del cerro. Tenía pegas en locuciones y doblaje, pero me dediqué a criar que era lo que quería un poco. De repente dije ya: quiero volver al teatro y a la tele pero había cambiado la gente, los productores, directores eran otros, pero ahí me caí como de raja“, indicó.

Finalmente, esta detalló que: “Empecé a intentar volver hace como 5 años atrás y me costó demasiado, pero logré entrar a hacer una obra de teatro hace como dos años y llevo un año sin teatro pero estoy haciendo otras cosas. Lo ‘heavy’ es que te retiras y no existes, no estás más. Entonces uno eso no lo dimensiona”.