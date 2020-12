La actriz Mariana Loyola, de 45 años, participó en el espacio en línea de la animadora de Canal 13, Francisca García-Huidobro Francamente. En él, la intérprete entregó algunos detalles de lo que será la nueva producción de la señal televisiva: Los Carcamales. “Fue bien acontecido”, dijo.

Esta ficción, que será emitida las noches de domingo desde el 27 de diciembre, cuenta la historia de un grupo de adultos mayores que harán justicia con sus propias manos y se convertirán en los delincuentes más buscados. Patricio Contreras, Alejandro Goic, Sergio Hernández y Gloria Münchmeyer son algunos de los actores que protagonizan la producción.

La banda estará compuesta por Julián (Patricio Contreras), El Cuervo (Sergio Hernández) y Mariano (Alejandro Goic), amigos de toda la vida que irán en ayuda de Estela (Gloria Münchmeyer), mujer de Julián, que está enferma y cuyo elevado costo de su tratamiento supera sus posibilidades económicas. Por lo mismo, no tendrán otra opción que atracar farmacias.

Estela es el alma de la casona que alberga un variopinto grupo de ancianos. La mujer ha trabajado por ellos y por otros en la Corporación de Asistencia Judicial. A raíz de su espíritu solidario, les encomendará a su marido y amigos, ayudar a los desvalidos que ella no pudo socorrer en la vida.

De esta manera, Los Carcamales se transformarán en una peculiar banda de forajidos que en cada capítulo investigarán, planificarán y ejecutarán un plan para ayudar a quien lo necesite.

“El personaje de Alejandro Goic tiene una hija que soy yo, Laura de la Carrera. Soy detective y ando buscando a estos viejos, o sea ni siquiera sé si son viejos, porque andan haciendo cosas insólitas. El elenco la cagó, es muy chistosa y tiene mucho humor negro”, contó a Loyola.

Asimismo, se refirió a los cambios de apariencia a los que debió someterse: será crespa y colorina. Ante eso, aclaró que no usará pelucas. “A mí me encanta teñirme el pelo, engordar, adelgazar, lo encuentro mucho más entretenido, me veo distinta pero eso es bacán”, puntualizó.

El rodaje de la teleserie coincidió con el estallido social de octubre pasado. Al respecto, sostuvo que “me acuerdo que partimos en septiembre y el estallido fue el 18 (de octubre) y terminamos de grabar en diciembre”.

“Fue bien acontecido, estábamos con el alma en un hilo y además que era muy entretenido porque en la serie se habla del sistema neoliberal“, añadió.

Explicó que “el personaje que hace Sergio Hernández es un ex combatiente, como del Frente (Patriótico Manuel Rodríguez), entonces es muy divertido, tiene mucho humor negro pero también mucho de justicia social”.

La serie de Canal 13 fue escrita por Alejandro Fernández, Isabel Budinich, Diego Niño y Ariel Valenzuela, y dirigida por Nicol Ruiz y Alejandro Fernández.