La reconocida actriz y cantante chilena Karla Melo conmocionó al revelar su diagnóstico de cáncer de mama triple negativo en etapa 1, por el cual inició recientemente su tratamiento de quimioterapia. A través de sus redes sociales, compartió un emotivo mensaje y fotografías de su proceso, destacando su detección temprana no ha detenido sus actividades diarias. La artista agradeció el masivo apoyo de colegas, seguidores y rostros de televisión, reiterando la importancia de cuidarse y realizarse exámenes preventivos. En un video, Melo expresó su gratitud por el cariño recibido y se mostró optimista ante el proceso que enfrenta, prometiendo compartir su experiencia en los próximos días.

Durante la jornada del martes la actriz y cantante chilena Karla Melo, reveló que padece cáncer de mama triple negativo en etapa 1 y por el cual hace solo unas semanas inició el tratamiento de quimioterapia.

Con un sentido mensaje en sus redes sociales y una serie de fotografías de su proceso durante las últimas semanas, Karla Melo anunció su diagnóstico el cual fue detectado en enero de este año.

Según detalló en su publicación, su detección (temprana), no fue impedimento para continuar su vida normal: “trabajando, cantando, bailando y actuando”, sumado a que cuenta con una red de apoyo fundamental en este proceso.

En la misma publicación, la actriz mencionó que está informándose de su caso de cáncer de mama triple negativo y cuidándose con su alimentación, ejercicio y terapias.

Karla Melo agradece los mensajes de apoyo tras revelar diagnóstico de cáncer

Tras revelar su diagnóstico, la cantante recibió un masivo apoyo de colegas, rostros de televisión, así como también de seguidores que solidarizaron con la inesperada noticia.

Por ello, durante la tarde de este miércoles, la actriz apareció en sus redes sociales en un video donde agradece las muestras de cariño y el apoyo recibido desde el anuncio de su enfermedad.

“Dormí hasta muy tarde, creo que fue por tanta energía positiva que me llegó anoche”, partió diciendo.

“Les quiero agradecer por todos los mensajes, los WhatsApp, los comentarios en la publicación. Lo sentí y les quise contar, y la verdad es que me siento muy aliviada, me siento llenita de energía positiva, de amor, todo lo que me han enviado“, agregó.

“Les voy a ir contando el proceso, a medida que vaya sintiendo las ganas, la necesidad de hacerlo, y bueno, eso. Es muy nuevo todo esto para mí, así que gracias por el apoyo y vamos juntos y juntas“, cerró su mensaje.

Posteriormente y en una serie de stories en su red social, Melo mostró que acompañó a su hermana a realizarse un examen preventivo (ecografía mamaria), mismo momento donde aprovechó de reiterarle a sus seguidoras de hacer lo mismo, tal como lo mencionó en su mensaje tras revelar su diagnóstico.

“Usted lo tiene que hacer, se tiene que cuidar, ¿se lo hizo ya?”, reiteró la actriz.