La modelo Faloon Larraguibel se pronunció sobre la detención de su ex pareja, Jean Paul Pineda, tras protagonizar un choque en estado de ebriedad en La Pintana, informó Página 7. Larraguibel, en medio de su campaña para reina del Festival de Viña, afirmó no tener contacto con Pineda y que no es su responsabilidad hacerse cargo de sus acciones. El ex futbolista habría admitido a Carabineros haberse quedado dormido al volante, aunque no se descarta el consumo de alcohol. Ambos conductores resultaron con lesiones leves, y Pineda intentó huir del lugar, siendo detenido. Larraguibel, con quien Pineda tiene una orden de alejamiento, expresó su preocupación por sus hijos y su deseo de protegerlos de la situación.

Este lunes, la exmodelo Faloon Larraguibel se refirió a la detención de su expareja, Jean Paul Pineda, quien protagonizó una colisión frontal en La Pintana.

Según informó Página 7, la chica reality habló del accidente protagonizado por el ex jugador de Colo-Colo en el marco de su campaña a reina del Festival de Viña.

“Me acabo de enterar hace un rato, incluso fue cuando venía camino para acá (…) obviamente, me toca porque fue mi exmarido, pero no tengo ningún contacto con él”, declaró la ex participante de Palabra de Honor. “No es mi responsabilidad, no tengo por qué estar poniendo la cara por otras personas y hacerme cargo de lo que hacen”, agregó Larraguibel.

El accidente habría ocurrido este lunes, pasado las 08:00 horas, en calle Paicaví. De acuerdo con BioBioChile, el exfutbolista habría señalado a Carabineros de la 41ª Comisaría de La Pintana que se quedó dormido ante el volante, sin embargo, no se descartó un posible consumo de alcohol.

Tras el accidente, Pineda y el otro conductor involucrado presentaron lesiones leves en sus cuerpos. El ex deportista habría intentado huir del lugar, por lo que fue detenido por carabineros.

Faloon Larraguibel sobre detención de Jean Paul Pineda

Bajo este contexto, la candidata a reina del certamen viñamarino aclaró a la prensa: “Todos sabemos que él tiene orden de alejamiento conmigo, entonces no tengo ningún tipo de contacto (…) tampoco quiero que le pase algo malo, no le voy a desear jamás el mal porque es el papá de mis hijos”.

“No tenía idea, es lamentable que le haya pasado esto (…) no tengo más palabras, pues no sé absolutamente nada de él”, aseguró la exchica Yingo.

Vale recordar que en marzo de 2024, la ex modelo presentó una denuncia por Violencia Intrafamiliar (VIF) contra el exfutbolista de Colo-Colo, esto luego que Pineda llegó en estado de ebriedad al departamento que ambos compartían y golpeó en reiteradas ocasiones a Larraguibel.

Respecto a los hijos que ambos tienen en común, Faloon afirmó que “trato de cuidarlos (sus hijos) mucho en ese aspecto (…) cuando me enteré, llamé a mi mamá porque quizás podría estar viendo noticias y (Jean Paul) aparezca, ya que no me gustaría que vieran ese tipo de cosas mis hijos”.

“Ellos (sus hijos) lo ven poco, o sea, es más que nada por llamado, porque como mis hijos siempre están conmigo y él tiene una orden de alejamiento, no los puede ver”, declaró Larraguibel a Página 7.