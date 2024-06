Lola Melnyck respondió los recientes dichos del comediante local Ernesto Belloni en el matinal “Contigo en la Mañana” (Chilevisión), donde recordó sus días como compañeros de trabajo en “Morandé con Compañía”.

El lío comenzó semanas atrás, cuando en redes sociales Melnick dedicó duros términos a su paso por el país.

“No tengo solo una mala experiencia. La verdad lo que viví en Chile fue lo peor de mi vida, entonces es claro que no le tengo cariño absurdo a esa época y que no tengo ganas de volver, ni nada por el estilo”, dijo.

“Tuve la verdad que pésimas experiencias, las peores. Entonces es eso, pero no lo tomen como algo personal”, agregó.

Belloni, su excompañero en Mega, fue consultado por las razones detrás de estos dichos en su paso por el matinal de CHV.

“Ella esperaba a relacionarse en Chile con la alta alcurnia, la alta sociedad, pero nunca pudo salir de sus bailarines o su grupo de gente que no era de la alta sociedad. Entonces esa fue una pequeña frustración que tuvo”, dijo.

“Hizo una carrera más bien de polémicas más que de talento. Siempre fue tratada como que venía de un mal origen, eso la frustraba mucho (…). No sé por qué nos tomó un poquito de mala. Seguramente porque cuando se fue a Brasil nadie la fue a buscar para volver a Chile, nadie le pidió que se quedara”, comentó.

La respuesta de Lola Melnyck a Ernesto Belloni

A través de su cuenta en Instagram, la modelo de origen ucraniano contestó a Belloni, a quien describió como un “comediante decadente”.

“Me enteré recién de algunas declaraciones sobre mi encantadora persona vertidas ayer en un matinal .. Supe hasta que un comediante decadente, al cual yo casi ni le dirigía una palabra y solo lo saludaba por educación, porque no lo consideraba ni lo respetaba, salió a aprovecharse de mi nombre y de la situación”, dijo.

“Me imagino que debe tener cuentas que pagar. Espero que esto le rinde algún show en los bares a los que él está acostumbrado”.

Luego, tras ser consultada sobre quién era el destinatario del mensaje, Melnyck respondió: “Para los que me están preguntando a quién me refería en el post anterior y quién es el ‘comediante’ decadente, respondo: me refiero a Ernesto Belloni”.