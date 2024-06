Ernesto Belloni trabajó con Lola Melnyck durante cierto periodo en el ya extinto programa “Morandé con Compañía“.

Debido a la bullada actitud que la bailarina ha tenido últimamente con Chile en redes sociales, el comediante brindó su opinión respecto a ella y su paso por la TV nacional.

En primera instancia, el humorista dijo no entender las expresiones de Melnyck contra los chilenos. “Lo que sí, ella aspiraba a relacionarse aquí en Chile con la alta alcurnia; con la alta sociedad, pero nunca pudo salir de sus bailarines, o de su grupo de gente que no era de alta sociedad”, declaró.

Ernesto Belloni por actitud de Lola Melnyck con Chile

En conversación con CHV, quien interpretó por años a “Che Copete” opinó que por ello, Lola desarrolló una frustración: “Hizo una carrera más bien de polémica más que de talento. Siempre fue tratada como que venía de un mal origen, y eso a ella la frustraba mucho”.

“No sé por qué nos tomó un poquito de mala, seguramente yo creo que porque cuando se fue a Brasil, nadie la fue a buscar (…) nadie le pidió que se quedara“, lanzó Belloni.

Ernesto continuó explicando que cuando había sido colega de la bailarina en MCC, ella había llegado “precedida de muy malos comentarios, no sería muy de caballero decir cuáles. Pero no eran muy buenos comentarios de dónde venía, a qué se dedicaba antes”.

“Llegó a un programa donde habían muchas mujeres bonitas: la Marlen, la Blanquita Nieves, etc. Entonces ella llegó y quería destacarse más que todas las demás, porque en realidad había una guerra de egos ahí en ese programa con respecto a las musas, y ella siempre quería estar más arriba, destacarse“, aseveró el comediante.

El exrostro de MCC terminó opinando que consideraba “una pena” la situación, porque Lola “Era una linda chica, talentosa no sé. Linda sí, talentosa la verdad que no sabría decírtelo. Es feo hablar de ella que no está aquí, pero bueno, ya que me lo preguntaron”.