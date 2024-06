Jorge “Kike” Acuña estuvo como invitado en “Todo va a estar bien“, donde se sinceró respecto a su polémico pasado y muchos otros aspectos de su vida.

En concreto, el exfutbolista habló de su antigua adicción al alcohol, revelando que a día de hoy, lleva 8 años sobrio. Confesó, además, que le gustaría ser comentarista de fútbol.

“Han sido un poco duros conmigo en cuanto a que yo terminé mal mi carrera como futbolista. Quedó esa imagen y a veces pienso que perfectamente yo podría (ser comentarista), pero como que me apuntan mucho con el dedo”, expresó Kike al respecto.

Kike Acuña por su pasado con el alcohol

Jorge dijo que su proceso había sido difícil. “Hasta el día de hoy, ando caminando por la calle y de repente me tiran alguna talla: ‘invita a un carrete, sácate un copete’“, contó.

Así, el exdeportista dijo “con muchísimo orgullo” que llevaba 8 años sin beber: “Con mucho orgullo digo que llevo 8 años sobrio”.

“Yo le prometí esto a mi madre en Ovalle. Esto fue un 18 de Septiembre. Fue el 18 de Septiembre más malo que pasé porque no estaba acostumbrado. Fue el primer 18 de Septiembre que comí carne, porque antes era solamente trago, no comía nada“, declaró a Eduardo de la Iglesia.

Acuña dijo que desde dicha ocasión, no había vuelto a sentir ganas de beber. ¿Cómo lo logró?, le preguntó el animador del espacio, a lo que Jorge le contestó que había sido gracias a un ejercicio de reflexión con una caja.

“Me pasan esta caja, y me dicen que diga lo que veo al abrir la caja. Entonces yo abro la caja y cuando la abro, había un espejo. Entonces me estaba mirando, y veo un hueón demacrado, acabado, que no era yo (sic)”, manifestó.

“Eso me hizo un clic súper importante, y me di cuenta de que si seguía de la forma en que lo estaba haciendo, me iba a terminar muriendo, y me iba a terminar muriendo solo, sin haber alcanzado los objetivos que yo quería alcanzar en ese momento”, concluyó Kike.