Este jueves los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump, se verán las caras en el debate presidencial que transmitirá la cadena CNN en el mencionado país.

Y aunque aún faltan días para el evento, ya se ha visto envuelto en la polémica. Todo ocurrió este lunes cuando la conductora de CNN, Kasie Hunt, conversaba con la portavoz del candidato republicano, Karoline Leavitt.

Apenas presentó a la secretaria de prensa de la campaña sobre las impresiones de Trump respecto al debate, esta se lanzó contra los moderadores de la instancia, que también serán periodistas de CNN.

“Está entrando a sabiendas en un ambiente hostil en esta misma cadena, en CNN, con moderadores de debate que han dado a conocer muy bien sus opiniones sobre él en los últimos ocho años y su cobertura sesgada de él”, lanzó Leavitt sin medias tintas.

Por su parte, Hunt, no pudo ocultar su expresión de incomodidad y defendió a sus compañeros Jake Tapper y Dana Bash: “Solo diré que mis colegas Jake Tapper y Dana Bash se han comportado como profesionales al cubrir campañas y entrevistar a candidatos de todos los bandos”

“También diré que si hablas con analistas de debates, previos, que si estás atacando a los moderadores, normalmente estás perdiendo…”, le afirmó la portavoz de Trump.

Tras ello, intentó continuar con la entrevista, pero Leavitt volvió a arremeter: “Bueno, en primer lugar, te tardas unos cinco minutos en googlear ‘Jake Tapper’ y ‘Donald Trump’ para ver que Jake Tapper ha…”, alcanzó a decir la portavos de Trump antes de ser interrumpida por la conductora de CNN.

“Señora, vamos a parar esta entrevista si va a seguir atacando a mis colegas”, le advirtió, pero la portavoz de Trump no se detuvo, por lo que decidió parar la entrevista en vivo.

“Vamos a parar esta entrevista si sigues atacando a mis colegas. Vamos a parar esta entrevista si sigues atacando a mis colegas. Si vienes a mi programa, respetas a mis colegas. Y punto. No me importa de qué lado del pasillo estés, como mi historial demuestra claramente”, le dijo mientras la imagen de Leavitt desaparecía de pantalla.

Tras ello, la conductora de CNN, agradeció la disposición y tiempo de la portavoz de Trump, además de invitarla a retomar la comunicación cuando quisiera para hablar de las candidaturas.

“Ella es bienvenida a volver y hablar de Donald Trump. Y Donald Trump tendrá el mismo tiempo que Joe Biden cuando ambos se unan a nosotros a principios de esta semana en Atlanta para este debate. Nuestro agradecimiento a Karoline”, afirmó a modo de cierre.

“We’re going to stop this interview.” Trump spokesperson Karoline Leavitt goes on CNN and keeps attacking CNN debate moderators Jake Tapper and Dana Bash. Anchor Kasie Hunt gets fed up and dumps Leavitt from the air. pic.twitter.com/09gDp0Ymjy

— Mike Sington (@MikeSington) June 24, 2024