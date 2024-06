Mientras el reality de Canal 13, ¿Ganar o servir? Sigue su curso en la espera del ingreso de Pamela Díaz, quien dejó el encierro a pocos días de entrar, esta le hizo una dura advertencia al canal en su programa web, Sin Editar.

Todo se dio en medio de su conversación con Arturo Longton, con quien compartió en “Tierra Brava”, cuando opinaban sobre el desempeño de sus compañeros en el presente reality de la estación.

“Si está fome ahora, a mí no me gustó, me la comí con papas fritas“, lanzó rápidamente y continuó, sin embargo, Longton no lo dejó pasar.

“Estamos todos esperando ver ese capítulo”, le dijo en referencia a la pelea que tuvieron ambas en la corta estancia de Díaz en el reality.

Ante tal frase, la “Fiera” aprovechó la instancia para lanzar una dura advertencia a la estación televisiva: “Si editan mal eso, de la forma en la que yo lo viví, porque no tengo nada que decir malo mío, yo me retiró del canal el mismo día en vivo“.

“Porque si lo editan mal yo me voy a ir y me da lo mismo, (Vero) vas a tener que juntar la plata para la multa, como sea la juntamos, me da lo mismo”, afirmó a su asistente.

Pero Díaz no es la primera que ha tenido reparos con la edición del programa, anteriormente su amigo, Fabio Agostini, afirmó que el canal habría beneficiado a Luis Mateucci en un álgido altercado que dejó fuera del encierro al español.