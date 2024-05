Este jueves, el equipo de “Tele13 AM” confirmó que la periodista Natalia López se convirtió en madre de su primera hija, Martina. Al finalizar la emisión del espacio informativo, los conductores, Chantal Aguilar y Francesco Aguilar, enviaron un especial mensaje a su colega.

Vale mencionar que hace unos meses la comunicadora compartió con sus seguidores la noticia de su embarazo, fruto de su relación amorosa con Alexis Zamora, gerente de Contenidos de Canal 13.

Durante esta mañana, los animadores del noticiero matutino felicitaron a López por el nacimiento de su hija, quienes se encuentran en perfectas condiciones tras el parto. “Quiero aprovechar de mandarle un abrazo a la Naty, tuvo a su guagüita”, dijo Aguilar.

En tanto, su colega Francesco Aguilar expresó: “Somos todos tíos, ahora todos en el canal. Es preciosa la bebé, así que Naty un beso, te esperamos de vuelta como siempre, pero disfruta, pásalo bien”.

Natalia López se convierte en madre su primera hija

Justo al momento de dar el pase al matinal “Tu Día”, Priscilla Vargas y José Luis Repenning aprovecharon la instancia y le enviaron un mensaje a la periodista. Ambos animadores expresaron su felicidad por el nacimiento de la pequeña Martina.

“Yo quiero aprovechar también de mandarle un abrazo gigante a nuestra Naty que ya tuvo su guagüita”, mencionó Vargas.

Por su parte, Repenning mandó un saludo a la pareja. “Feliciades al padre de la criatura también, Alexis Zamora, y a la madre, a la Martina bienvenida a este mundo, trataremos de dejarlo impecable para que ella lo disfrute”, dijo el animador.

Según afirmó Página 7, Natalia López solo ha presentado su bebé a familiares y compañeros cercanos de Canal 13. Además, la comunicadora tampoco se ha referido al nacimiento de su primogénita en redes sociales o difundido fotografías junto a ella.

La periodista, quien tuvo su última aparición en pantalla antes de su prenatal, vivió el embarazo sin complicaciones y de manera positiva, incluso participando en eventos como el Festival de Viña del Mar y realizando actividad física regularmente, así lo contó a BioBioChile hace unas semanas.

“Este periodo de embarazo lo he vivido, afortunadamente, muy bien”, dijo. “A diferencia de otras mamás, no he tenido náuseas, no he tenido mareos. De hecho, si no me hago exámenes los primeros meses, no me doy cuenta que estoy embarazada”, relató López.