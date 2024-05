Un video bastante preocupante publicó durante la noche de este lunes la modelo Nicole Moreno, quien denunció haber sido chocada por alcance, supuestamente, por un médico en la comuna de Vitacura.

En el clip en redes sociales se pudo ver a Moreno portando un cuello ortopédico al interior de su vehículo, además de mantener algunos diálogos con personal de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo a lo que conoció BioBioChile, el choque se produjo en la intersección de Tabancura con Las Hualtatas.

“No puedo creer que me haya chocado un médico, por detrás, con cero ética profesional, y que todavía no haya llegado Carabineros (…) No llega la ambulancia, no llega nadie. Solamente me ayudó Seguridad Ciudadana”, indicó bastante afectada.

“Yo venía camino a mi casa, y un señor me chocó, fue impactante. Me dijo ‘no te preocupes, soy médico’ y ni siquiera me ha llevado a la clínica, nada”, agregó.

“Tengo que competir, no me puedo lesionar. Saliendo del gimnasio me pasó esto. No me puede pasar esto justo ahora”, comentó minutos después.

Posteriormente, ya pasadas las 22:00 horas, la modelo publicó una storie donde se apreciaba que ya estaba arriba de una ambulancia.

Supuestamente, el vehículo trasladaba a Nicole Moreno hasta un centro asistencial. En el interior se podía apreciar que era atendida por profesionales.

Video de Nicole Moreno

Hay que señalar que, en efecto, Nicole Moreno se encuentra en plena temporada de competencias de físicoculturismo.

De hecho, hace algunos días ‘Luli’ se coronó campeona del Bikini Fitness del Overall Muscle Show de Viña del Mar.