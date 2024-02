Usuarios en redes sociales criticaron los comentarios del periodista Gonzalo Ramírez, respecto a la efectividad de la Alerta SAE en medio de una emergencia, todo esto en el marco de los voraces incendios forestales que afectan a la región de Valparaíso.

Durante la mañana de este martes, en medio de un enlace en vivo con el matinal Mucho Gusto, el comunicador entregó sus impresiones respecto a la conocida alarma de evacuación que es utiliza para advertir a las personas que están cerca de una emergencia grave.

Ramírez afirmó dentro de su crítica que se debe buscar otra manera de alertar a la población ante este tipo de situaciones, luego de ver en terreno los graves daños causados por el fuego en la zona y donde han muerto más de 130 personas.

“No somos expertos en nada, pero sí escuchamos a la gente y también somos ciudadanos. Muchas veces se ha celebrado que tengamos el avance de la alerta SAE. Perfecto, pero me da la impresión que esto hay que revisarlo y que la Alerta SAE no sirve para todas las emergencias“, dijo el rostro de Mega.

Sumado a esto, el periodista ejemplificó su punto: “Mira, un terremoto es tremendo y te empieza a sonar el teléfono, pero ya sabemos que tenemos que ir a una altura, pero cuando es fuego… de partida la alerta SAE suena una chicharra casi infernal y no suelta el teléfono. Es una cuestión como que te duele la guata (sic)”.

“Te agarra el teléfono (la alerta) y tú ni siquiera puedes llamar a tus familiares, porque te toma el teléfono y como que te lo captura, y a la gente se le quema el teléfono… entonces ¿de qué sirve si el incendio se ve a kilómetros? ¿Tendremos que hacer un método de alerta distinto? ¿Existirá otro camino, entonces?”, agregó el reportero.

Aquellas declaraciones del periodista en pleno matinal causaron diversas reacciones entre los espectadores, quienes recurrieron a “X” (ex Twitter) para expresar su descontento y manifestar su opinión al respecto. Incluso, el nombre del rostro televisivo se convirtió en tendencia dentro de la plataforma.

“Vergüenza total. Gonzalo Ramírez cuestiona la alerta SAE, una tecnología que pocos países tienen”, “La cosa es hablar tonteras y criticar por criticar, que vergüenza”, “La alarma del teléfono es horrible y asusta, pero está hecha para ALARMARTE, deja de sonar sólo si te alejas lo suficiente del peligro”, fueron algunos de los comentarios sobre el tema.

Gonzalo Ramírez, el mismo que durante los incendios en Santa Olga pidió no mostrar a las personas afectadas, hoy anda como buitre buscando la historia más trágica para mostrarla en la tele #MuchoGustoMega

Luego de la gran repercusión que desataron sus declaraciones en el matinal, el periodista utilizó sus redes sociales para entregar sus impresiones y aclarar sus dichos respecto al uso de la Alerta SEA.

“He celebrado desde siempre el avance de la alerta SAE. Notable herramienta. Lo que me transmitieron varios afectados es revisar si ese tipo de alerta sirve igual para este tipo de catástrofes que no son igual a terremotos”, escribió Ramírez.

He celebrado desde siempre el avance de la alerta SAE. Notable herramienta. Lo que me transmitieron varios afectados es revisar si ese tipo de alerta sirve igual para este tipo de catástrofes que no son igual a terremotos.

— Gonzalo Ramírez Troncoso (@gonzaloramirex) February 6, 2024