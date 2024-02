Esta tarde, la exministra, Karla Rubilar, se encontraba al aire en la Radio Agricultura cuando fue confirmada la muerte del expresidente Sebastián Piñera.

La política rompió en llanto al pronunciar la noticia en vivo, para luego dar un sensible discurso al aire entre lágrimas. La misma exministra compartió el momento en su perfil de Instagram, donde escribió “El destino quiso que estuviera al aire en la radio, esperé que esto no fuera cierto”.

“Esperé hasta que se dio la información oficial, me costó pero usted no me habría permitido otra cosa. Comparto aquí mis primeras palabras, con la íntima esperanza que sea recordado como un hombre bueno, que hasta ayer estaba preocupado de cómo ayudar en la reconstrucción de Chile por los incendios forestales. GRACIAS por tanto”, agregó Rubilar en el pie del video.

En la grabación, Karla expresa “Tenemos oficialmente, entonces, la confirmación del fallecimiento del expresidente Piñera. Me preguntaban, Jessica, Christian (conductores), por qué estaba haciendo el programa, cuando ya teníamos información bastante adelantada de que podría haber fallecido”.

“¿Sabes por qué? Porque él no me habría permitido hacer otra cosa. Él me habría dicho ‘cómo se le ocurre que no va a estar haciendo el programa’, él me habría dicho ‘usted tiene que estar ahí, como siempre, cumpliendo el deber que sea que tenga, por más mínimo al más grande’. Esta es mi mejor forma de honrarlo, Presidente“, continuó la también médica.

“Esta es mi mejor forma de decirle que le agradecemos con el alma su vida de servicio público. Que fue un privilegio y un honor haber servido a Chile a su lado. De verdad, Presidente, me duele el alma, el corazón, y sé que represento con esto a todos y cada uno de los que servimos a su lado en su primer y segundo mandato, en todas y cada una de las cosas que hacía con el corazón”, prosiguió la exministra.

“Presidente, gracias por tanto. Presidente, gracias por haber estado en los momentos más difíciles de este país del retorno de la democracia, y nunca haber bajado los brazos. (Por) siempre haber querido lo mejor para Chile, siendo muchas veces incomprendido, atacado injustamente, a veces de forma despiadada, pero ahí estaba usted todos los días levantándose y diciéndonos que teníamos que salir adelante”, añadió Karla Rubilar.

“Yo me siento muy honrada de haber trabajado con usted, Presidente, y le mando un abrazo enorme a la Cecilia, a sus hijos, a sus nietos que amaba con el corazón, y nada. Ahí vamos a estar, Presidente, para todo. Para cuidar su legado, para mantener vivo todo lo que hizo. Gracias, Presidente. Hasta siempre“, concluyó la política.