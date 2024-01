El pasado lunes se dio a conocer que Raquel Argandoña fue hospitalizada en la UTI de Clínica Alemana, a raíz de una posible nueva obstrucción intestinal. Hasta el momento se evalúa operar a la figura televisiva.

Fue en este contexto que, en la pasada edición del programa Tal Cual, Patricia Maldonado envió un mensaje a su amiga.

Si bien Maldonado le deseó una pronta recuperación, también le recriminó el hecho de, presuntamente, no haber cuidado su salud.

“Hoy no está la veterana con nosotros, pero estamos con toda nuestra energía para que salga adelante, porque le ocurrió lo mismo que la otra vez. Amiga, cuídese, por favor. La queremos, la necesitamos. Acá hay un equipo de gente”, indicó.

Enfermedad de Raquel Argandoña

“Y te voy a decir una sola cosa, no te lo mando a decir con nadie: hasta cuándo recresta estái con esa huevada (sic) de la dieta (sic) ‘Que no como ninguna cuestión, que no quiero comer nada, porque quiero ser flaca’. Por eso te vino esa huevada (sic)”, añadió.

Por su lado, José Miguel Viñuela también envió un saludo a la panelista, esperando que pronto se reintegre al espacio de farándula.

“Yo simplemente mandarte un abrazo, Raquel querida. Que te recuperes y vuelvas pronto con nosotros. Te echamos de menos y este programa lo vamos a hacer en honor a ti”, aseveró.

Hay que señalar que Raquel Argandoña se encontraba en México cuando comenzó con problemas de salud, por lo que adelantó su regreso a Chile.

De acuerdo a la periodista Cecilia Gutiérrez en ese país, los médicos que revisaron a Argandoña, le habrían indicado que debía someterse a una operación.