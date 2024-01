Vivi Acevedo, exintegrante de Gran Hermano, realizó una emotiva publicación este fin de semana en su perfil de Instagram luego de que una fan le enviara un gran y costoso regalo; gesto que la llevó hasta las lágrimas.

“Acabo de salir de entrenar y me acaba de llamar mi papá y me dijo que tengo que ir a FedEx porque me llegó un paquete”, señaló primeramente la exchica reality en el registro compartido en su red social.

“Ayer me llegó este paquete que es un regalo de una fan. Estoy shockeada todavía, porque no puedo creer que sea lo que me dijeron que es, así que vamos a abrirlo”, describe Vivi después en el video, una vez ya estando en casa con la encomienda en sus manos.

Vivi Acevedo se emociona por gran regalo de una fan

“Necesito que lean esto, por favor, no sé si se ve (mostrando un comprobante). Es un MacBook, de Apple. Es un computador“, manifestó la joven a la cámara con evidente asombro.

En el paquete, además del computador, venía una carta. “Cabros, es un computador. Miren esta huea, y es rosado (sic)”, exclamó Viviana en su incredulidad, para luego limpiarse las lágrimas.

La exconcursante de Gran Hermano escribió un sensible agradecimiento en el pie de la publicación en su perfil de Instagram, donde recalcó que no tenía planeado armar dicho video primeramente, pues se trataba de una sorpresa que no se esperaba para nada.

“De verdad que muchas gracias, no tienes idea cuánto me ayudas a seguir creciendo. Los amo mis viviliebers, gracias por todo el cariño que me entregan, mensajitos, fotos, abrazos, palabras, cartitas, regalitos y mucho más. Son mi curita al cora“, expresó la profesora de educación física.