A solo horas de haber revelado que su madre fuera inducida al coma y estuviera conectada a ventilación mecánica, la comediante Pamela Leiva, entregó nuevos detalles del estado de salud de su madre, María Farías, quien ha sido un personaje recurrente de sus rutinas de humor.

Fue en la madrugada de este martes que Leiva reveló a través de sus redes sociales que sufrió un polémico percance en un peaje de San Antonio, luego de que no le permitieran pasar mientras seguía a la ambulancia que trasladaba de urgencia a su madre. La razón fue que la comediante no llevaba dinero en efectivo para pagar y no pudo hacerlo con su tarjeta.

Luego de que se solucionara este contratiempo gracias a otro conductor que se ofreció a pagar la cifra, Pamela contó en sus redes sociales durante la madrugada del miércoles que su madre estaba en coma inducido y con ventilación mecánica debido a su complejo estado de salud, y que además debía ser trasladada al recinto asistencial de Los Andes, puesto que en San Antonio no contaban con camas para la mujer.

No obstante, toda esta lúgubre situación parece llegar a su fin, puesto que una publicación realizada en las últimas horas, Leiva reveló que su madre despertó del coma y fue extubada.

“Estoy en el Hospital de Los Andes saliendo de la visita, y mi mamá está despierta y la extubaron“, contó con una gran sonrisa a sus seguidores.

Sumado a ello, afirmó que su madre se encontraría de buen ánimo, puesto que lo primero que hizo al despertar fue mencionar: “Soy de Santiago, mamá de la Pamela Leiva”. “Estaba contenta, le dije que había sido noticia nacional, así que está bien, mejor de ánimo”, agregó.

No obstante, detalló que María aún tiene dificultades para hablar adecuadamente debido a los hematomas que le dejó la intubación.

En otro detalle que alegró a la triunfadora de Viña 2023, fue que su madre soñó con toda su familia durante el coma inducido, lo que atribuyó a que pasaron toda la tarde hablándole con el fin de que reaccionara favorablemente. “Estoy contenta, por fin este Instagram va a volver a ser alegre”, dijo Pamela Leiva a modo de cierre.