Laura Prieto estuvo invitada al programa Financieramente Late, donde habló de diversos temas personales. En este sentido, la modelo uruguaya reconoció que 2023 no fue un año fácil, ya que fue diagnosticada con depresión.

En este sentido, la ex Calle 7 indicó que incluso tuvo complicaciones para cumplir con proyectos laborales.

“Esta pega es súper demandante, se trabaja con las emociones, dando la cara y estando bien para lograr eso. Hace cuatro meses sufrí una depresión grande, se me dieron vuelta muchas cosas, me decepcioné de amigos, pero también vi que existía un montón de personas que me querían”, indicó.

“Sabes que algo te pasa, pero en realidad, no sabes cómo expresarlo. A los 25 años me detectaron bipolaridad, es un tema que vengo manejando, este año fue bastante difícil también”, agregó.

Sin ir más lejos, reconoció el desgaste de varios años de trabajo y maternidad en Chile.

“Le decía a mi psicólogo en este proceso que no tenía fuerzas para enfrentar todos los proyectos, a diferencia de antes, y me respondió que venía trabajando de pequeña y que era natural. Vengo de esa generación que son súper mujeres, que son mamás, profesionales exitosas, sin embargo hay momentos en que se debe parar por salud mental”, sentenció.

Estafa a Laura Prieto

Hay que señalar que, en el mismo programa, la modelo reveló que fue estafada por una expareja años atrás, situación que le trajo problemas económicos.

“Me estaba yendo excelente, y me llamaban mucho del banco, entonces una pareja que tenía en ese instante me pidió que solicitara un préstamo a mi nombre para financiar uno de sus proyectos”, expresó.

“Justo terminamos, y no me devolvió el dinero, así que de vivir en un departamento genial pasé a una pieza de 2X2 con mi hija, como allegada en la casa de una amiga. Eso me pasó por ser demasiado confiada, la verdad; por eso cuentas claras conservan la amistad y las parejas”, concluyó.