Durante el pasado domingo se dio a conocer que Mauricio Medina fue internado en la UCI del hospital de Arica a raíz de una descompensación diabética.

Debido a lo anterior su hija, Francisca Medina, entregó mayores detalles respecto al estado de salud de su padre, en conversación con el matinal Contigo en la Mañana.

“El estado de salud de mi papá sigue siendo el mismo de ayer, está en un coma inducido hasta el miércoles y sigue grave. Seguirá en coma hasta que el doctor estime conveniente”, indicó la mujer.

No obstante, de acuerdo a lo expuesto por La Cuarta, una pregunta que realizó Julio César Rodríguez incomodó de cierta forma a Medina.

De esta forma, el animador indicó: “La información de algunos medios dice que tu papá habría sufrido la amputación de algunos dedos, lo habría confirmado Nancho Parra”.

Salud de Mauricio Medina

Ante esto Francisca sostuvo: “El año pasado le amputaron un dedo, pero nosotros creemos que sea así o no, la respuesta es una información súper personal y yo prefiero que eso se lo pregunten a mi papá directamente”.

Tras eso Julio César aseguró que intención era solamente chequear el dato, pero la mujer prefirió no dar más detalles.

“Es súper importante es que la gente que tiene esta enfermedad tome consciencia y se cuide, pero más que eso, esto es algo muy personal, algo de mi papá, prefiero que él hable de esto cuando quiera”, expuso.

“A mí, si me sacaran alguna parte de mi cuerpo, me gustaría ser yo quien lo decida contar y no cualquier persona”, concluyó.

Hay que señalar que el comediante anunció su retiro de los escenarios en 2022, debido a complicaciones por esta enfermedad.