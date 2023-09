Jennifer Galvarini había comentado, durante su paso por Gran Hermano, que años atrás había sido Miss Simpatía de Ancud. Durante el pasado viernes se viralizaron imágenes que validaron este testimonio, mostrando a la ‘Pincoya sin Glamour’ como reina de belleza.

Lo cierto es que, en el pasado capítulo del programa, la participante entregó más detalles respecto a aquel hecho, asegurando que sus compañeras le dieron ese premio.

“Yo les dije que tenía físico igual, ustedes no me creen (ríe). Yo ahí debo haber tenido entre 18 y 19 años (…) El vestido me lo hice yo”, indicó Jennifer.

En este sentido, Jennifer sostuvo que no guarda registros de aquel acontecimiento, dejando entrever que, en un inicio, muy pocos le creyeron en el encierro.

Pincoya y su historia como Miss Simpatía de Ancud

“Simplemente mis compañeras votaron por mí, porque yo soy muy simpática. Lo que pasa es que acá estos chicos me hacen rabiar, por eso me ven mi lado B (ríe), pero la verdad es que yo soy bien simpática, así que fui Miss Simpatía”, detalló.

“Yo le conté a mi familia en esos años, aunque no recuerdo si alguna vez le comenté a mi marido (en Ancud), pero acá a los chicos les conté, pero yo creo que ni me creyeron porque no tenía la foto, porque en esa época no había tantas cámaras”, concluyó.

Hay que señalar que Jennifer junto a los tres más antiguos en el programa (Constanza, Hans y Jorge), tendrán dos semanas de inmunidad.

Dentro de los próximos días se concretará el reingreso de cinco participantes al reality show: Francisca Maira, Sebastián Ramírez, Estefanía Marquis, Alessia Traverso y Skarleth Labra.