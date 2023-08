Sabrina Sosa estuvo en el panel del programa Sígueme y te sigo, en donde se refirió a lo que fue una breve relación que tuvo con Roberto Cox. La modelo incluso desmintió al periodista, quien había negado el vínculo con ella en un programa de TVN.

De acuerdo a lo que replicó Página 7, en ese entonces la modelo expuso sus dos ideas para explicar el alejamiento con el actual rostro de Chilevisión.

“La versión buena sería que en ese periodo en el que nos juntábamos más con amigos, intentábamos conocernos más, sin tener una relación. Siempre lo quisimos hacer lo más piola o privado posible”, expuso.

Tras eso, la argentina aseveró que fue ella quien quiso cortar la relación que tuvo con el periodista, dejando entrever una crítica por su actitud.

“Quizá quedó molesto, porque cuando nos distanciamos, quien decidió dar un paso al costado, fui yo. Buscamos cosas diferentes. Yo a esta altura de mi vida, y con un hijo, no busco tener relaciones pasajeras. Si veo que la otra persona no me lo va a entregar, no tengo por qué seguir ahí”, contó.

“Por más que mantuve hermético lo que teníamos, siempre lo dejé bien parado, y siento que él no hizo lo mismo al negar algo que tenía muchas imágenes que lo respaldaban. Él negó más de lo que se podía negar. Siento que ahí me dejó mal parada”, concluyó.

Hay que señalar que Roberto Cox indicado, en Buenas Noches a Todos, que: “Te sacan una foto en cualquier lugar, comiendo con alguien, y el titular es que estás en pareja. Yo he visto titulares de que he estado en pareja formal con determinada chica”.

“(Con Sabrina) sacaron una foto en un evento acá en Santiago, y estábamos hablando, pero ves el programa de farándula y dicen que se les vio muy acaramelados”, añadió.