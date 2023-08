En sus primeros meses, Gran Hermano se ha convertido en una sensación en redes sociales donde mucho dejan que hablar sus integrantes. Uno de ellos es Jennifer “La Pincoya” Galvarini, por sus comentarios donde afirmó haber sido compañera de Francisca García-Huidobro e incluso ser prima del cantante urbano Pablo Chill-e.

Todo inició como un rumor en redes sociales, luego de que poco a poco resurgiera un video de mediados de julio, cuando, entre risas, la mujer de 48 años afirmó ser su familiar.

Originalmente, todo ocurrió en la cocina de la casa estudio, cuando, conversando con Sebastián Ramírez, este asegurara que ambos tenían ciertas similitudes físicas.

“¿Cachai al pablo chill-e? Te pareces… tienes un aire”, confesó entre risas Ramírez.

“Él es mi hermano. Él es mi primo hermano. No lo quería decir. Lo descubrieron”, bromeó entonces Galvarini.

En eso, Constanza Capelli reaccionó de golpe, exclamando “¡La mamá de Pablo Chill-e!”.

“Él es mi primo, mi primo. Chicos, yo no lo quería decir, pero soy la prima hermana del hombre. Primo, un beso en la trompa”, continuó entonces Galvarini.

Asimismo, hablando hacia la cámara, la también Tiktoker quiso disculparse con el músico “primo, yo no quería hablar que nosotros éramos sanguíneos, pero ya nos descubrieron. Yo era la pariente del sur que él hablaba”.

La Pincoya mandándole saludos a su primo Pablo Chill-E JAJAJA 🤣 #GranHermanoCHV pic.twitter.com/5dE2AscVTf — Alee (@SoyAleeOrtiz) July 16, 2023

La respuesta del músico tardó semanas en llegar cuando, a través de Twitter, el músico aclaró entre risas que no eran familiares.

“La Pincoya no es mi prima”, escribió Pablo Chill-e, para, una hora después, añadir “Tk Pincoya”, como abreviación de “Te quiero, Pincoya”.

La pincoya no es mi prima jajaja — Pablo Chill-E (@LaflarePaulito) August 6, 2023

Tk pincoya — Pablo Chill-E (@LaflarePaulito) August 6, 2023

Las reacciones no se tardaron en llegar, donde cientos de usuarios respondieron al músico con memes de la integrante de Gran Hermano. Así, las risas no pararon tras una particular queja del cantante.

“Algoritmo ctm al peo (sic). Publiqué la wea de la Pincoya (y) ahora me aparece pura mierda de Gran Hermano k no kiero ver (sic)”, escribió nuevamente el artista.