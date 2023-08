Más de 10 años estuvo batallando contra el cáncer linfático el actor Luis Alarcón, quien falleció este viernes, dejando un gran legado en el mundo del arte chileno.

El actor dio a conocer públicamente su diagnóstico en octubre del año pasado, en el programa de Tú a Tú. Allí contó que tanto su esposa Marión como su posterior pareja, Lucy, sufrieron con la misma enfermedad.

“Yo también Tengo cáncer. Pero lo tengo manejado también, igual que a la vida”, sentenció.

“Tengo un linfoma, que empezó con algunas manifestaciones, hasta que por un dolorcito aquí (en el esófago) se descubrió que tenía un cáncer que venía del estómago”, relató.

De acuerdo al intérprete de Pedro Chamorro, se sometió a todo tipo de tratamientos, que lo ayudaron a controlarlo. No obstante, la radioterapia le trajo otros problemas.

La terapia le produjo al artista, algunos carcinomas en la piel, en otras palabras, tumores sólidos que aparecen en el cuerpo.

Luis Alarcón y el cáncer: “He podido vivir bien”

En otro tema, en ese momento, Luis Alarcón no le daba importancia a si la gente enteraba de su enfermedad, porque intentaba enfrentar todo lo que le tocaba con energía, incluso su diagnóstico.

“Yo me había dado cuenta de que me pasaba algo, (y cuando confirmaron el diagnóstico) dije, ‘bueno, para adelante””, afirmó entonces.

“Hay que vivir la vida, así como venga, esa es mi filosofía de vida. Cada vez le encuentro más lógica”, reflexionó también.

“Me he desarrollado bien, me ha ido bien, tengo el piano lleno de premios, ¿qué más querís? He podido vivir bien, sin molestar a nadie”, cerró.