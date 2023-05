A través de sus historias de Instagram, la expareja de Rocío Toscano, Rodrigo Ignacio Jara, realizó una ‘funa’ en redes sociales acusando a la actriz de ser “manipuladora profesional”. De todas formas, el hombre se retractó de sus palabras horas después.

Inicialmente, y, según compartió un sitio de Instagram dedicado a la farándula chilena, se comenzó a viralizar una serie de capturas donde Jara comentó un video de Toscano en la promoción del último episodio de Alma Negra, que ella protagonizó.

“El papel perfecto para Rocío Toscano, no tiene ni que actuarlo. Como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios y cualquier medio para lograr su objetivo es válido, incluso usar a su pareja durante 10 meses para lograr sus metas personales. No podrían haber elegido a una mejor persona para que interprete el papel”, escribió.

“Lo di todo y más durante 10 meses, me hice cargo de una familia hermosa, apañé hasta más no poder (…) Fui un instrumento para lograr su objetivo de volver a Santiago después de 10 meses sacándola del hoyo y, cuando lo logró, no le serví más”, escribió también.

Pero sus comentarios no quedaron ahí, ya que, en sus historias de Instagram, compartió el mismo video promocional, asegurando que “la protagonista es igual a la vida real. 10 meses manteniéndola a ella y a sus hijos que los creía míos y, cuando vio que salía del hoyo, me mandó a la mier… (sic) Manipuladora profesional”.

Sin embargo, y luego de que sus palabras se propagaran en redes sociales, Jara dio pie atrás y pidió disculpas en sus historias de Instagram.

“A veces la pena y la rabia juegan muy en contra en las personas y ayer cometí un tremendo error en hacer un descargo contra Rocío Toscano. No es lo que pienso ni lo que siento”, escribió.

Sobre lo que lo motivó a sus comentarios, aseguró que “estoy pasando por un mal momento personal y es humano cagarla. Me descargué con ella y el problema es mío. Pido disculpas porque no se lo merece ni ella ni su familia”.

En otra historia, Jara reafirmó que todo se debía a problemas meramente personales, apuntando además que con Toscano “seguimos viviendo juntos”. “Creo que lo que hace a un hombre no es cometer un error, sino poder reconocerlo y la cagué”, añadió.

“Mi error fue comunicar algo falso desde la rabia y no desde el corazón ni la racionalidad. El cambio del Sur a Santiago fue muy rápido, muy estresante para ambos y hemos tenido algunos problemas como en toda relación”, explicó en una tercera historia.

Asimismo, pidió nuevamente disculpas a la actriz “porque sinceramente no lo siento así, es una gran persona y una hermosa mujer. Hemos tenido una linda relación y hoy estamos bailando con la fea”.