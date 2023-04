Fabrizio Copano lanzó un segundo video de reacciones sobre su pasada rutina en Viña 2023, donde fue el humorista más aplaudido. En la instancia, el comediante sostuvo que Tonka Tomicic le envió un mensaje tras un chiste que hizo sobre ella en el escenario.

Copano nuevamente contó detalles lo que fue aquella noche sobre la Quinta Vergara, ahora en relación al trolleo que hizo sobre la animadora y su esposo, Marco Antonio López (Parived).

En ese entonces el humorista habló de una vez en la que habría tenido un problema con su auto en Estados Unidos y tuvo que llevar el vehículo a un mecánico norteamericano, que terminó siendo un fan de Chile y del dictador Augusto Pinochet.

“Le tengo que explicar que no me puede decir eso, es desubicado. Es como preguntarle la hora a Tonka. No se hace esa huevada (sic). Es feo. No se hace. Si ven a la Tonka en la calle no le pregunten la hora”, remató en la oportunidad.

Explicación de Copano por chiste de Tonka

En este nuevo video, el humorista sostuvo que aquel chiste fue una inclusión de último minuto, ya que originalmente el remate tenía relación con Hitler y la Alemania Nazi.

“Fue agregado casi a último minuto. Estaba demasiado caliente el tema, era el verano de Parived”, indicó.

Tras eso, Copano dejó entrever que el mensaje de la animadora, luego que terminara el show, fue en buenos términos.

“Nadie había mencionado este tema de Tonka, que igual era como un elefante en la habitación. Tonka muy buena onda, me mandó un mensajito”, contó.

Para finalizar aquella parte, el comediante lanzó una broma: “Le tengo cariño a Tonka. De hecho, yo tengo la teoría de que en verdad no sabe lo de Parived. Porque cómo se entera alguien de lo que hace su pareja a su espalda, revisándole el WhatsApp cuando se va a bañar y Parived nunca se ha ido a bañar”.