Cathy Barriga lamentó la derrota judicial con Paulina de Allende Salazar, aunque asegura que "no ha terminado".

El pasado miércoles se dio a conocer que Paulina de Allende Salazar fue absuelta de los cargos de injurias y calumnas, esto luego que Cathy Barriga se querellara en su contra. Lo anterior significó una victoria judicial para la periodista.

Este jueves la exalcaldesa analizó la situación a través de un video en Instagram, donde indicó que la derrota no significa que su situación “haya terminado”.

“Quiero contarles que estoy bien, tranquila, y agradecer los mensajes que me llegan. Si bien el resultado de esta querella, que yo realicé hace dos años, sin duda podría haber terminado a favor o en contra”, expresó.

“Esto no significa que haya terminado, este es el inicio. Quiero agradecer siempre a quienes compartieron conmigo estos dos años. Nunca me he referido a los temas que estoy viviendo, que han sido difíciles”, agregó.

“Cada día, cada amanecer, cada vez que yo abro la cortina, es un nuevo comienzo”, concluyó.

Cathy Barriga y Paulina de Allende Salazar

La pasada jornada Paulina de Allende Salazar se había referido a este punto en particular, asegurando que se había tratado de un circo mediático.

“Aquí hubo un show mediático que buscaba quizás, no tengo la convicción pero amedrentar el ejercicio profesional. Aquí hubo un ejercicio profesional, limpio, de excelencia”, planteó.

Pese a ser absuelta, la defensa de Cathy Barriga apuntó a continuar el procedimiento legal, ante lo que Paulina de Allende mencionó: “Perfecto, si la ley lo permite, que así sea, ojalá con mayor sobriedad. Y no hacerle gastar a los tribunales plata de todos los chilenos en elementos que no valen la pena“, puntualizó.