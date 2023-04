Indirectamente, el llamado Caso Relojes VIP, mantiene enfrentadas a las exmusas de Kike Morandé, Lola Melnick y Marlen Olivarí.

Todo comenzó cuando Melnick envió su opinión a Patricia Maldonado por las constantes apariciones en matinales de la periodista Laura Landaeta, quien actualmente está escribiendo un libro sobre la situación que involcra a Tonka Tomicic, su exmarido Marco Antonio López, y muchas otras figuras.

En ese momento, la rusa recordó un reportaje de la comunicadora para La Nación, en 2004, donde se vinculó a la modelo con la prostitución y, que ella siempre desmintió.

“Esto no es un reportaje, esto es, casi que pedacitos de información, algunas ciertas, otras no, agarradas y simplemente puestas con cinta scotch”, señaló posteriormente en el programa Sígueme y te sigo.

“Alguien pagó por esta mentira”

Pero la modelo fue más allá y dio a entender que la periodista había recibido un pago por aquel reportaje, a lo que Andrés Baile, uno de los panelistas del espacio, preguntó si responsabilizaba a Roberto Dueños, que en ese momento era esposo y mánager de Marlen Olivari, la otra gran musa de Morandé con compañía.

“Nadie se despierta de un día para el otro diciendo ‘voy a hablar de esta nenita’, segundo, para hablar algo específico como eso, tercero, para ir a las fuentes que fueron”, dijo Lola Melnick.

“Alguien pagó por esta mentira. Esa es mi pregunta al personaje de Landaeta: querida, ¿quién, cómo y cuánto te pagó?”, sentenció.

Melnick vs Olivarí

Olivarí decidió responder las insinuaciones de Melnick en el mismo espacio de TV+. “Qué patudez más grande. A lo mejor ella quiere volver a Chile a trabajar, y busca hacer noticia”, apuntó.

“Yo creo que la mala imagen, las personas se la hacen solas. No creo que sea necesario pagarle a Laura para que ventile temas”, añadió también, según consignó La Cuarta.

“No tengo nada que ver en el lío que ella haya tenido, con buena o mala fama. No sé lo que ella hacía en su vida privada, tampoco me interesa”, cerró.

Pero las cosas no quedaron ahí, porque la modelo rusa, actualmente radicada en Brasil, replicó otra vez. “Nunca me interesó hablar de ella y creo nunca lo he hecho. Sobre este asunto les voy a responder que me llama profundamente la atención que ella se hiciera tan rápido cargo de mis dichos. De que de ella dio por aludida rápido, porque yo en momento alguno la mencioné”, dijo.

Melnick también lanzó que cree que Olivarí “debe ser muy amiga de ella (Landaeta), por eso la defiende. Yo mantengo mis dichos sobre Landaeta, sobre el hecho de que ha mentido y que claramente lo ha hecho con intereses propios”.

“Sobre el hecho que dijeron que yo quiero volver a Chile, no. No tengo ningunas ganas de volver a Chile. He dicho varias veces que no tengo interés de trabajar en Chile y no tengo planes de volver, estoy muy bien en Brasil”, aseguró.

Finalmente, la rusa añadió que decidió volver a tocar el tema después de dos décadas, “porque durante estos 20 años yo tengo que cargar con el título y legado de prostitución, el que no me corresponde, porque no he hecho eso, y hasta si lo hiciera, el cuerpo es mío, pero no lo he hecho, es injusto. Y lo tengo que aguantar hasta el día de hoy”.

También añadió que “si yo ahora la veo haciendo lo mismo (con Tonka Tomicic), lucrando, vendiendo su libro, andando de un canal para el otro, hablando, etc. es obvio que yo veo absolutamente el mismo modus operandi que ha hecho conmigo, es por eso que ya salgo hablando”.